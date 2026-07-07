Lässt sich alles rechtfertigen, wenn man „im Recht“ ist?
Wenn das „Aktionsbündnis widersetzen“ skandiert „AfD Bundesparteitag verhindern“, muss es diese Frage für sich beantworten. Einerseits garantiert das Grundgesetz die freie Gründung von Parteien, die bei der politischen Willensbildung mitwirken sollen. Andererseits erkennt das Bündnis im Parteitag der AfD den wiederkehrenden Faschismus, den – wenn es schon der „Staat“ inklusive der Polizei nicht tut – es aufzuhalten gilt. Verboten ist die AfD aber noch nicht.
Es ist egal, wie groß die Abneigung gegenüber der AfD ist; die Zuneigung zu den demokratischen Prinzipien unserer Verfassung sollte immer größer sein. Deshalb verbietet es sich, sich über die vorgesehenen Rechtswege hinwegzusetzen und einen Parteitag auf eigene Faust zu verhindern. Stattdessen sollte sich der inhaltlichen Debatte gestellt werden und der Druck zu einem Parteiverbotsverfahren erhöht werden.
Wer in einer Zeitung mit demokratischem Selbstverständnis für eine Parteitagsblockade wirbt, sollte sich klarmachen, dass Demokratie auch das Aushalten anderer (nicht verbotener) Meinungen und Parteien dazugehört.
Name der Redaktion bekannt
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
- ruprecht
Schreibe einen Kommentar