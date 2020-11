Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Liebe Redaktion,

mit großem Entsetzen habe ich die letzte Ausgabe der im Juli erschienen „Ruprecht“ gelesen.

Angefangen hat es mit dem maskierten Ruprecht-Emblem, das noch als geringeres Übel,

sozusagen als Zeitzeuge der aktuellen Coronasituation gewertet werden kann, dem ich hier

folglich nicht weiter Aufmerksamkeit schenken möchte.

Wesentlich größere Sorgen bereitete mir die eher einseitige und unkritische Berichterstattung

zum Thema >Umgang mit dem Coronavirus<.

Wo bleibt der öffentliche Diskurs?(Pro/Contra, na ja…)

Der Zweifel an der Maskenpflicht? Ihrer Wirksamkeit?

Warum traut sich hier keiner Kritik an den sinnlosen Maßnahmen zu üben?

Sieht denn keiner, dass diese Maskenpflicht ein riesiger Irrtum ist und die öffentliche

Wahrnehmung total verblendet?

Schenkt man den Mainstream-Medien dieser Tage Glauben, so müsste unsere

Bundesregierung ja der absolute Überflieger in ihrem Umgang mit dem Virus sein.

Vermutlich wird sie sich nach der Krise auch noch als solchen feiern und alle unterstützen sie

dabei.

Naja, eben nicht alle, deswegen auch mein Beitrag hierzu.

Denn es gibt zum Glück auch jede Menge Menschen die ganz und gar nicht einverstanden

sind mit den vorgeschriebenen Maßnahmen.

Menschen die begriffen haben, dass der Coronavirus real ist, aber sicherlich nicht diese

monströse von den Medien geschaffene Gefahr für uns darstellt.

Deshalb würde ich jedem raten, alle, wirklich alle Medienberichte kritisch zu hinterfragen.

Bei genauerer Betrachtung ist derzeit unbestreitbar nur EINE MEINUNG zulässig, und zwar

eine regierungskonforme.

Menschen die den Hygienedrill ablehnen werden beschimpft, ausgestoßen und als Spinner

bezeichnet. Renommierte Ärzte und Wissenschaftler die jahrelang auf dem Gebiet der

Virologie geforscht haben und die Maßnahmen kritisch bewerten, dürfen ihre Beiträge zurzeit

nicht veröffentlichen!!!(Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns kürzlich über die

Regierungsnähe der polnischen Medien ausgelassen haben und uns auf bestem Weg in diese

Richtung bewegen. Herzlich willkommen in der medialen Blase!) Gruselig!

Aber das allerschlimmste Verbrechen wird gerade an unseren Kindern begangen. Kinder

durften ihre Freunde nicht treffen und mussten social distancing wahren, sie müssen mit

Maske zur Schule gehen und diese teilweise auch im Unterricht tragen. Auf den Schulhöfen

müssen sie sich in einer Reihe aufstellen um sich die Hände zu desinfizieren und im

Fußballtraining kriegt jeder einen eigenen Ball, der im Anschluss desinfiziert wird.

Zudem sehen Kleinkinder für meinen Geschmack viel zu viele vermummte Erwachsene um

sich herum,ihre eigenen Eltern mit eingeschlossen. Ähm, geht’s noch? Dabei haben

großangelegte Studien der Uni Heidelberg und Tübingen bewiesen, dass Kinder niemals

Treiber der Pandemie gewesen sind.

Es gibt jetzt bereits schon Studien die die besorgnisserregenden Auswirkungen der

Maßnahmen an unseren Kindern belegen.

Fakt bleibt nach wie vor, dass die Zahl der Corona- Infektionen bereits im März, also noch

vor dem Lockdown und der Maskenpflicht gesunken ist, wie es für eine Grippewelle nun mal

typisch ist. Und klar, wird die Kurve auch im Herbst wieder steigen, logisch!

Ich möchte auch auf die vielen Influenza- Toten jedes Jahr hinweisen, die die Zahl der

Corona- Toten bei Weitem übersteigen. Leider will dies keiner mehr hören, denn die

Geschichte hat voll eingeschlagen und ist zudem noch weltumspannend. Warum sollte mich

außerdem meine Lieblingszeitung belügen?

Mein Tipp für den Umgang mit Corona: Viel Ingwer-Zitrone Tee trinken, jede Menge Obst

und Gemüse essen am besten aus biologischem Anbau, reichlich Kontakte pflegen mit vielen

Menschen, gerne auch in größeren Gruppen, ganz normal die Hände waschen, Bewegung an

der frischen Luft, einen klaren Kopf bewahren und weiterhin wach bleiben und die aktuellen

Geschehnisse unbedingt kritisch hinterfragen!!!! Stärkt alles das Imunsystem!

Und ganz wichtig: Nachrichtenpause einlegen!!!!!!!

Ebenso wichtig für alle Gleichgesinnten: Geht in den Konflikt und helft einander, aber

vergesst nicht solidarisch und freundlich zu bleiben. Denn es ist wichtig, dass wir jetzt

zusammenhalten und uns eben nicht spalten lassen!!!! Schlimm genug, dass so viele

Menschen sich von der Angst leiten lassen und bereit sind sich gegenseitig zu denunzieren.

In diesem Sinn, alles Gute und ein großes Dankeschön an die Redaktion!

Carmen S.