Pro: Das kann ich so gar nicht unterschreiben, denn zumindest in meiner Vorlesung sind ganz im Gegenteil Interaktionsmöglichkeiten dazu gekommen! Ich halte die Vorlesungen Physik A+B als Zoom Webinar, und dort gibt es außer einem Chat das Q&A-Tool, mit dem eine viel strukturiertere und somit effizientere Kommunikation möglich ist, als das bei einer Präsenzveranstaltung der Fall ist. Die Studierenden können in Zoom nämlich die von anderen gestellten Fragen bewerten, sodass die am höchsten bewertete Frage bei mir ganz oben auf der Liste erscheint, und diese beantworte ich dann zuerst. Wenn ich dagegen im Hörsaal jemandem das Wort erteile, weiß ich nicht, ob er oder sie eine interessante Frage stellen wird.

In Zoom gibt es ebenfalls die Möglichkeit Fragen anonym einzusenden, wodurch die Hemmschwelle Fragen zu stellen gesunken ist. Man merkt das daran, dass vergleichsweise mehr Studierende Fragen online stellen, als das in der Präsenzvorlesung der Fall war. Fragen, die in der Live-Vorlesung aus zeitlichen Gründen nicht beantwortet werden können, speichere ich und gehe bei der nächsten Vorlesung darauf ein.