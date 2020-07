Holzhaus

Weiße Decke

streicheln wird wieder Zeit, wie viel uhr?

Es ist Zeit ein neues Ich ein neuer Tag

zum Warten auf sie ich warte sie kommt

alles ist schön und farbig ich gehe

in die küche noch zu dunkel. Licht an. ist sie da? Nein kein Geschirr von gestern

abend lag sie da und heute morgen

sehe ich nur unsere Tochter auf dem

Sofa liegend, schauend, schweigend

schönen guten Morgen keine Antwort

nicht unerwartet armes Mädchen braucht

nur Liebe

Liebe zur Arbeit zum Holzschneiden

das Fenster durch das Fenster viel Holz

zu sehen, zu schneiden, zu verkaufen für Geld

wenn sie kommt. Lass mich raus! Ich

gehe raus zum Holz eins zwei drei vier fünf sechs siebe

Achtung die Säge!

scharf genug zum schneiden ein Geschenk für

sie liegt auf dem Sofa Hier für dich! Ein schönes Haus, für dich von mir

gebaut! Wann kommt Mama zurück?

ich gucke sie an sie guckt zurück zum Thema

kann ich dir nichts sagen

Wenn sie kommt zurück zur Zeit zu uns gute und

alte und ohne Trauer oder Hass

wir werden eins Sein ein Sein

Doch sie ist da! Wo?

Dort! in meinem Herz? Nein sie steht vor

weiße Decke streicheln wird wieder Zeit,

wie viel uhr?

Es ist Zeit ein neues Ich ein neuer Tag

zum Warten auf sie ich warte sie kommt

alles ist schön und farbig

Von Karim Gamil

Karims Gedichte nehmen meist die Form von einem Gedankenstrom an. „Es geht mir in meinen Texten darum, ein gewisses Narrativ durch einfache Eindrücke zu vermitteln“. Dabei geht es oft um Themen wie Angst, Verlust, Druck und Nervosität. Weil er viel Wert auf Rhythmus legt, führen unterschiedliche Leseformen zu anderen Interpretationen. Karim studiert Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg.