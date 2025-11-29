Die Tage werden kürzer und kälter – die Kuschelzeit ist angebrochen. Du willst dieses Jahr händchenhaltend über den Weihnachtsmarkt schlendern? Vielleicht ist hier jemand für dich dabei!

Suche Begleitung für Van-Trip

Ich (w, 24), begeisterungsfähig für jegliche Sportarten, bei denen man am Rand stehen und lautstark supporten kann, suche Begleitung (m/w/d, 22+) für einen Vantrip, die spannende Unterhaltung für Fahrten bieten kann. Mit einem Kofferraum voller Snacks, Rennrädern und Liebe beginnen wir unsere eigenen Abenteuer. Pluspunkt: Bei gutem Musikgeschmack darfst du unser Van-DJ sein! Du, ich, Norwegen? Schreib mir auf xxx.

Kunst, Kultur und Kreuzworträtsel

Sie (22) sucht ihn (21+), irgendwo zwischen Mr. Darcy und Mr. Spock, der dringend stetige Versorgung mit SEHR interessanten Fakten über Tiere und Mikroben braucht. Ich habe: Braune Locken, braune Augen, ein paar zu viele Nähprojekte, gute Laune wenn es scharfes Essen gibt. Besitzer von Sportschuhen, weichen Pullis und einer aufmerksamen Art sind sehr willkommen. Schreibe mir an xxx welcher dein Favorit für den Vogel des Jahres gewesen wäre.

Hoffnungslose Romantikerin sucht …

… einen Partner (m, 22‒25), der an die altmodische Liebe glaubt – an echte Dates, Blumen ohne Anlass und handgeschriebene Liebesbriefe. Ich bin offen, aktiv und immer für ein Abenteuer zu haben – ob beim Sport, auf Reisen oder bei tiefgründigen Gesprächen bis spät in die Nacht. Wenn du auf Quality Time stehst und eine Partnerin (w, 21) suchst, die vom Roadtrip bis zum Couchabend alles mitmacht, dann trau dich und schreib mir 😉

Damenwelt aufgepasst!

Ich habe heute wieder einen wirklich tollen Menschen (25, ca. 185, frisch im M. Ed.) aus meinem Freundeskreis im Angebot: Dieser Sportler durch und durch (Klettern, MTB, Gym) hängt dir deine Regale nicht nur auf, er kann sie dir auch schreinern. Vorteile: Er repariert Räder wie ein Profi und kann kochen wie ein Koch. Nachteile: Lernt er dich wirklich kennen, versteht er dich bald besser als du dich selbst. Braucht ab und an mal Zeit für sich, aber wer braucht die bitte nicht? Den Rest überlasse ich dir (w, 22‒27, sportlich & unternehmungslustig). Schreib ihm doch einfach mal in welchen Ländern du schon zelten warst, oder gerne mal zelten würdest.

Willst du mein Windschatten sein?

Pflegeleichter Rennradfahrer, ambitionierter Podcast-Hörer und hobbymäßiger Student (23) sucht eine humorvolle und lebenslustige Partnerin (20+), die sich auf Mallorca mehr über Windschatten als über die Playa freut. Late-Night Deep-Talks bei einem Glas Wein können Spuren von guten und schlechten Witzen enthalten. Neugierig? Meld dich unter xxx (auch nicht Rennradlerinnen ;)).

Begeisterung für Wort, Witz und Wagemut?

Wenn ich (w, 24) gerade nicht meine Bahnen im Schwimmbad ziehe, habe ich eigentlich immer ein Buch vor der Nase oder Musik in den Ohren; vorzugsweise in einem gemütlichen Café. Man findet mich aber gelegentlich auch in einer Kneipe oder zu Techno auf der Tanzfläche. Wenn du (m, bis 28), wortgewandt und sportlich, auch gern tiefgründige Gespräche bei ausgiebigen Spaziergängen führst, aber ebenso für Spontanes zu haben bist, melde dich.

Together Torkeln?

Du magst Natur und spontane Roadtrips, vor allem zusammen? Dann sollten wir das vielleicht mal machen! Aufgeschlossene w, 23 sucht Herzensmensch, um im Winter gemeinsam Glühwein zu genießen und über den Weihnachtsmarkt zu torkeln. Nach einem Labortag gehe ich gerne mit der Natur reconnecten und denke darüber nach, wann ich den nächsten Tauchurlaub buchen kann. Wenn du Lust hast, an einem grauen Herbsttag mit einem Kaffee in der Hand vom Meer zu träumen, schreib mir gerne unter xxx.

Hobbit sucht Mensch

Unsere Mütter lieben ihn, du auch? Gemütlicher Geschichtsstudent (22) sucht geschätzte Gefährtin mit allgemein guten menschlichen Qualitäten

für Bummelgänge durch Bücherläden. Passionierte Plauderrunden und berüchtigte Brettspielabende (–tage?) stehen hier auf dem Programm. Wenn du Lust hast mit mir Nelken zu pflanzen oder ein 2000–Teile Modell der Enterprise–D zu bauen, dann schreib gern unter xxx.

If you like Piña Coladas …

… und gelegentlich gewandte Wortwitze, könnten wir zusammen den Herbstregen genießen. Witzige (w, 21) würde sich freuen, einen ebenso humorvollen (m, 22‒26) kennenzulernen, der gerne Funfacts zu Themen aller Art erhält. Besonders zu haben bin ich für Bücher, Basketballspiele schauen, bei denen wir alles besser wissen als das Team und Spaziergänge, bei denen jedes Tier ein „Schau mal da!“ auslöst. Und Kaffee! Wenn du Lust auf ein Heißgetränk hast, melde dich bei xxx.

Herr mit Hand und Herz gesucht

Hey, du humorvoller Heidelberger Herr (22‒26) mit Hand und Herz für herbstliches Händchenhalten. Bist du unternehmungslustig, sportlich und kein Stammgast in der Unteren? Dann denke ich (w, 22), dass du dich schleunigst bei mir melden solltest. Städtetrips und Cafés sind ebenso mein Vibe, wie Wanderungen in den Bergen, Laufen gehen oder gemeinsame Radtouren. Lass uns die letzten Monate des Marstalls gemeinsam genießen. Schreib mir einfach was über dich an xxx.

Cerveza y ritmo

Suche sympathischen Abenteuerpartner (m/w/d) mit Sinn für Humor, gerne laufbegeistert und im Idealfall spanischsprachig – damit ich endlich mehr lerne als „una cerveza, por favor“. Ich (w, 24), frisch gebackene Masterandin aus Heidelberg, aktuell in der Knie-Reha statt auf dem Fußballplatz, aber bereit für neue und verrückte Sportarten (alles außer Schach!). Zwischen Konzerten und Weihnachtsmärkten suche ich jemanden, der Lust hat, gemeinsam zu lachen und sich auszupowern. Vielleicht landen wir ja irgendwann nicht nur auf einem Konzert, sondern sogar im gleichen Rhythmus. Meld dich gerne unter xxx.

Kreisklassekönig sucht seine Königin

Dürfen wir vorstellen: Kreisklasse Basketballcoach und Neo-Marxist mit Faible für Tiefsinn sucht Heidelbergerin mit Linkem-Touch. Neben seiner kreativen und aufgeweckten Ader ist er nicht selten für ein Bier zu haben (am liebsten ein zünftiges Helles) und kennt die szenigsten Locations der Stadt. Du bist für heiße Diskussionen und den neuesten Klatsch zu haben, dann meld’ dich unter xxx und nenn ihm dein Lieblingscafé (nicht Mildners) für euer erstes Date.

Queen of Mountain sucht Lieblingsmenschen

Aufgeweckte Mathematikerin (22) mit sportlichem Leistungsvermögen in allen Lebenslagen sucht die Liebe ihres Lebens – wirklich! Du (m/w/d, 21+) bist weltoffen und naturwissenschaftlich interessiert und deine Love-Language ist physical touch? Dann bist du an dieser liebevollen Adresse richtig. Lust dich mit dem Rennrad bei einer Königstuhlrunde zu messen und anschließend Marmeladenglas-Momente zu erleben? Dann melde dich unter xxx.

Hoodie gesucht!

Ich (m, 21) suche (m, 20–26), der mit mir über Memes lacht, neues Essen testet und Sonntage im Hoodie zelebriert – vielleicht bekomm ich ja deinen? Man findet mich im Kino und sonst erzähl ich, dass ich

gern Volleyball spiele, aber das letzte Mal war glaub vor zwei Jahren. Vielleicht bekommst du mich ja wieder motiviert dazu? Außerdem gehe ich gern feiern. Mal entspannt in die Bar, mal WG-Party, mal Club, solange die Musik passt und die Menschen nett sind. Wenn du Lust auf genau diese Mischung hast, freu ich mich auf deine Nachricht an: xxx

Sunlover sucht Sunnyboy

Ich (m, 21) bin ein Abenteurer mit dem starken Verlangen, neue Orte, Menschen und Geschichten kennenzulernen – auf Reisen, aber auch im Alltag. Wenn ich nicht auf einem Gipfel oder auf der Turnmatte stehe, bin ich aber auch kreativ und Optimist. Wen ich suche? Einen tiefsinnigen Sunnyboy (m, 20‒23), der abenteuerlustig und kommunikativ ist – und nicht zum Lachen in den Keller geht. Jemanden, der für spontane Aktivitäten zu haben ist, egal, ob Nachtbaden im Neckar oder DeepTalk beim Sonnenuntergang. Falls du eine meiner Leidenschaften teilst oder deine Leidenschaften mit mir teilen möchtest, melde dich gerne bei mir: xxx

P.S.: Wenn du eines meiner Lieblingslieder aus dem folgenden Rätsel erraten kannst, gebe ich dir bei unserem ersten Date ein Eis aus: E1 O μ

Bitte beachten! Der ruprecht kennt (die meisten) der Anzeigensteller:innen nicht persönlich und haftet nicht. Geht sorgsam mit euch und euren Daten um, sowie mit den Daten anderer. Nehmt Rücksicht. Nur ja heißt ja.

Aus Datenschutzgründen sind die E-Mail Adressen nur im Print erschienen.

Was ist eigentlich aus unseren amourösen Anzeigensteller:innen aus der Sommerausgabe geworden?

Unseren Recherchen zufolge gab es mehrere Dates. Aus gesicherten Quellen wissen wir, dass es mindestens ein festes Pärchen gibt. Eine Wanderschuhbesitzerin wurde gefunden! Der norddeutsche Optimist berichtet: „Es meldeten sich einige Damen bei mir. Eine schrieb, dass sie mich auf einen Kaffee einlädt, falls sie mein zuletzt gelesenes Buch nicht selbst gelesen hat. Schlauer Move, aber ich mag keinen Kaffee. Zum Glück gab es auch Eisschokolade und einige Runden Cabo, in denen sie mich konsequent abzog. Eine Revanche ließ ich mir nicht nehmen. Aus anfänglicher Skepsis wurde nach und nach Interesse und nun noch einiges mehr. Also habt Geduld und gebt euch vielleicht mehr als nur eine Chance.“ Unserer Recherche nach gab es auch ein schlechtes Date – doch auch daraus lernt man was fürs Leben. Also liebe Leser:innen, stürzt euch in euer eigenes Liebes-Abenteuer und schreibt wagemutig die Herzensmenschen eurer Wahl an!

