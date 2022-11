Liebe Kommilitonen, liebe Kommilitoninnen, das Wintersemester hat begonnen!

In den Wohnheimen werden zur Feier neue Silberfischfallen aufgestellt und die ersten Plätze in der Bib mit Handtüchern belegt. Der Semesterbeginn bedeutet aber vor allem eins: Die Untere erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf!

Die Untere – das ist die Reeperbahn des Südens, Las Vegas für Akademiker, Ballermann nur ohne Meer und ohne Ballermann.

Die letzten Tage spielten sich hier schon wieder groteske Szenen ab, die von Fachschaften allgemein als „Kneipentouren“ bezeichnet werden. So fand ich nachmittags nach meinem Gang zum Gundel eine Gruppe frierender Jugendliche in Unterwäsche vor meiner Haustür vor. Später konnte ich witzige Partyhüte, Warnwesten und Trichter sichten.

Ihr müsst wissen, ich wohne in der Unteren. Ich sehe eure Feier-outfits beim Geschirrspülen und rieche am nächsten Tag die Kotze. Wenn ich nachts im Bett liege, höre ich eure lallenden philosophischen Gespräche nach dem vierten Bier und die zärtlichen Liebesbekundungen unter meinem Fenster. Ich schreibe nachts Glossen, während neben mir Gläser krachen und sich angehende Juristen prügeln. Ich bin sozusagen Kronzeugin der Kreativität der Fachschaften was den Feierstandort Heidelberg angeht.

Für die gibt es immerhin viel zu tun, die Jugend formt sich schließlich nicht von selbst. Die Untere wird in den ersten Wochen des Semesters zu einer 300 Meter langen Trainingsstrecke auf der alles ausprobiert wird: Liebe, Grenzen, Melonenschnaps, sexuelle Belästigung und Gesang. Neue Kommiliton:innen müssen kennen- und Trinksprüche auswendig gelernt werden, bevor diese wertvollen Synapsen für Lehrinhalte aufgebraucht sind.

Vielleicht spricht aus mir der Neid, weil in den letzten Semestern so viele Ersti-Veranstaltungen aus-fallen mussten, vielleicht ist es auch einfach der Typ, der letzten Donnerstag auf dem Heimweg noch ein Solo auf seiner Trillerpfeife gespielt hat.

In diesem Sinne: Einen Melonenschnaps auf das neue Semester! Wenn ihr mich sucht, ich bin im Hörnchen.

von Mara Renner