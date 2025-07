Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline:

Du werkelst auch gerne an deinem Fahrrad, doch gleichzeitiges Rad halten, Kurbel drehen und an der Kette arbeiten sind zu viele Aufgaben für deine zwei Hände? Und das auch noch gebückt?! Du musst kein Oktopus sein, um dieser Herausforderung Herr/Frau zu werden. Abhilfe schafft ein Fahrrad-Montageständer. Fahrrad einhängen und – schwups – begegnest du deinem Drahtesel auf Augenhöhe. Das besondere dabei: Ab sofort hast du deine bastel-affinen Hände frei. Zusammenfalten lässt sich diese Fahrradwerkstatt für zuhause sogar auch, sodass sie kaum Platz in deinem WG-Zimmer einnimmt. Da staunst du, was?

Von Emilio Nolte

Online:

Die Herrschaftsnachfolge über das Multiversum und das bevorstehende Ende der Welt klingt zwar nach einem skurrilen Thema, wird aber in den Händen des Autors im englischsprachigen Webcomic „Kill Six Billion Demons“ zu einer packenden Geschichte, die einen immer wieder auch zum Grübeln bringt. Der einzigartig detaillierte Zeichenstil und der eigensinnige Humor vervollkommnen „K6BD“ zu einem der großartigsten Gesamtkunstwerke, die das Internet jemals hervorgebracht hat – ohne sie hinter einem eisernen Paywall-Vorhang zu verstecken.

Von Marco Winzen