Auszeit nehmen, ungezwungen sein, kreativ werden – das sind Gedanken, die Teilnehmende mit dem Verein Prevention assoziieren.

Unter dem Leitsatz: „Gemeinsam für mehr Wohlbefinden“ organisiert der Verein ein abwechslungsreiches Programm an regelmäßigen Gruppenaktivitäten: von Yoga- und Laufgruppen über kreative Runden bis hin zu Spieleabenden und Kochaktionen.

Entstanden ist das Netzwerk im Jahr 2020 im Rahmen einer Vorlesung der Klinischen Psychologie an der Universität Heidelberg. Frei von jeglichem Müssen oder Verpflichtungen ist das Angebot offen für alle und richtet sich primär an Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen oder gefährdet sind. Auch Personen, die ihr soziales Umfeld erweitern möchten, haben hier die Möglichkeit, mit anderen in den Austausch zu kommen und sich zu vernetzen.

Die Initiative entwickelte sich über die letzten fünf Jahre stark weiter, sodass das Team mittlerweile aus zahlreichen ehrenamtlichen Helfer:innen besteht, die zusammen das Ziel der Prävention von psychischen Erkrankungen verfolgen.

Falls du Lust auf mehr Gemeinschaft im Alltag hast, findest du auf der Website www.hd-prevention.de alle wichtigen Details zur Teilnahme. Neue Gesichter sind jederzeit willkommen!

Von Karla Walder