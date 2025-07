Sind dir deine Leber und Wangen wichtiger als der Schlossblick? Du bist nicht männlich, weiß und elitär?

Wir zeigen dir, wo du definitiv nicht einziehen solltest.

Info: Studentenverbindungen

Studentenverbindungen sind organisierte Gemeinschaften, die verschiedene Traditionen und Bräuche pflegen. Die Mitgliedschaft beginnt mit einer Probezeit als „Fuchs“ und hält lebenslang an. Nach dem Studium wird man zum „Alten Herren“. Diese tragen unter anderem eine finanzielle Verantwortung, beispielsweise für das Verbindungshaus. Auf WG-Gesucht werben Verbindungen mit günstigen Mieten und zahlreichen Gemeinschaftsaktionen. Viele Verbindungen sind in Korporationsverbänden wie Corps oder Burschenschaften organisiert. In Deutschland gibt es etwa 1000 Verbindungen, die meisten bestehen nur aus Männern. In Heidelberg gibt es 28 Verbindungen, darunter vier Gemischte sowie drei Damenverbindungen.

Mensur

Die Mensur ist ein traditioneller Fechtkampf mit scharfen Klingenwaffen. Der Kampf folgt strengen Regeln. So gibt es keine Sieger oder Verlierer, sondern das „Stehen wie eine Eiche“, also das Nicht-Ausweichen, ist wichtig. Außerdem werden Technik, Tapferkeit und „Moral“ bewertet. Verbindungen, die diese Form des Fechtens pflegen, heißen „schlagend“. Bei „pflichtschlagenden“ Verbindungen muss jedes Mitglied fechten, andere lassen es offen oder lehnen es – etwa aus christlicher Überzeugung – ab. Die dabei entstehenden Narben, meist im Gesicht und besonders an den Wangen, nennt man Schmisse.

Kleidung

Viele Verbindungen tragen ihre Farben – das sogenannte Couleur – in Form von Mützen oder Bändern und gelten als „farbentragend“. Andere, „farbenführende“ Verbindungen bekleiden sich nicht mit ihren Farben, sondern zeigen diese nur auf Wappen oder Fahnen. Schwarze Verbindungen verzichten ganz auf das Tragen der Farben.

Texte von Louisa Büttner und Solveig Harder