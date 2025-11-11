Flutlicht, Fanblock, Freibier! Der ruprecht verrät euch die besten Adressen in Heidelbergund Umgebung, um Spitzensport zu erleben

Du kommst aus Dortmund und kriegst jedes zweite Wochenende Gänsehaut, wenn du „You’ll Never Walk Alone“ anstimmst? Oder aus München und machst den Freeze, wenn Andi Obst nen Dreier trifft? Vielleicht kommst du aber auch aus Kiel und bist jedes Mal voller Vorfreude, wenn der THW spielt? Oder aus Berlin und wirst ganz euphorisch, wenn bei den Eisbären die Handschuhe fallen? Dann ist Heidelberg als deine Studienstandortwahl gar nicht so aussichtslos, wie du denkst. Dann fieberst du bald sicherlich genauso mit, wie wenn es bei deinem Herzensverein um wichtige Punkte geht. Der Profisport in und um Heidelberg hat durchaus etwas zu bieten. Hier findest du Empfehlungen aus der Redaktion für dein nächstes sportliches Highlight.

Fangen wir in Heidelberg an. Der SNP-Dome an der Speyerer Straße südlich des Hauptbahnhofs ist die Heimspielstätte der MLP Academics Heidelberg. Diese spielen seit fünf Jahren in der ersten Basketballbundesliga und erreichten in der vergangenen Saison das Playoff-Halbfinale, in dem sie sich dem späteren Deutschen Meister FC Bayern geschlagen geben mussten. Aufgrund der guten Leistungen in der Vorsaison spielen die Academics in dieser Saison in der Basketball Champions League, sodass auch internationale Teams zu Gast sein werden. Die Tickets für den Stehblock kosten wettbewerbsübergreifend ermäßigt fünf Euro. Da ist die Stimmung sowieso am besten. Außerdem hat man einen hervorragenden Blick auf die VIP-Loge und kann vielleicht Papa Würzner erspähen – der Sohn des Heidelberger Bürgermeisters, Niklas Würzner, spielte nämlich bei den Academics.

Basketball ist nicht so deins, aber dir stehts nach einem richtig ehrlichen Revierderby? Beim Rugby ist das gleich mehrfach der Fall: Vier der zehn Bundesligamannschaften kommen aus Heidelberg. Das nächste Derby steht am 15. November um 14 Uhr zwischen dem TSV Handschuhsheim und dem Heidelberger Ruderklub 1872 an. Zuschauen ist kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr möglich.

Kommen wir zum Sport, der nicht in Heidelberg, aber in unmittelbarer Umgebung beheimatet ist. Die Rhein-Neckar Löwen gehören zu den erfolgreichsten deutschen Handballmannschaften und haben Nationalspieler wie Uwe Gensheimer hervorgebracht. Ihre Bundesliga Heimspiele tragen sie in der SAP-Arena aus, welche nur vier S-Bahn-Stationen in Richtung Mannheim entfernt ist. Karten für den Fanblock kosten ermäßigt zehn Euro und sind meistens auch noch kurzfristig verfügbar. Support ist wichtiger denn je: Aktuell bleibt der sportliche Erfolg etwas aus und die Löwen dümpeln im Tabellenmittelfeld. Spielen sie dann nächste Saison hoffentlich wieder international, ist der Weg zum Stadion noch viel kürzer, denn internationale Heimspiele tragen die Löwen im SNP-Dome aus.

Das Stadion hat fast so viele Plätze wie Sinsheim Einwohner:innen

Ebenfalls in der SAP-Arena spielen die Adler Mannheim. Das Eishockeyteam steht aktuell an der Tabellenspitze der ersten Deutschen Eishockeyliga und spielt sein nächstes Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag, den zweiten November. Auch hier gibt es eine Ermäßigung für Studierende und Auszubildende. Die Stehkarte kostet so nur 13,60 Euro.

In einer fußballverrückten Nation wie Deutschland ist der nächste Flutlichtplatz nicht weit und so findet man auch um Heidelberg einige Top-Mannschaften. Neben dem SV Sandhausen, der sich nach der letzten Saison in die Regionalliga und somit in die fußballerische Bedeutungslosigkeit verabschiedet hat,und dem SV Waldhof Mannheim, der bekannt ist für seine rechte Fanszene, gibt es einen Bundesligaverein, der im nahegelegenen Sinsheim zuhause ist. Die TSG Hoffenheim, welche sich mit freundlicher Unterstützung des SAP-Mäzens Dietmar Hopp 2008 in das deutsche Oberhaus spielte, trägt ihre Heimspiele in der Pre zero Arena aus. Da das Stadion beinahe so viele Plätze wie Sinsheim Einwohner:innen hat, sind die Tickets nicht so schnell vergriffen wie bei anderen Clubs. Das günstigste kostet ermäßigt 15 Euro und stellt eine großartige Möglichkeit dar, erstklassigen Fußball live zu erleben. Neben den Männern sind 2013 auch die Frauen der TSG Hoffenheim in die Erste Bundesliga aufgestiegen. Erfolgreicher als die Männer stehen sie aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Ermäßigte Stehblock-Tickets kosten nur fünf Euro.

Von Emilio Nolte und Louisa Büttner