Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline:

Klingt doof, ist aber wahr: Der Kartoffelstampfer ist ein Must-Have in jeder Küchenschublade. Ob es das Bohnenmus für die mexikanisch angehauchten Wraps sein soll oder der cremige Kartoffelbrei wie bei Oma – der Kartoffelstampfer ist vielfältig einsetzbar. Und das Prinzip ist so einfach wie genial, mit bloßer händischer Kraft lässt sich der Aggregatszustand von fest zu breiig transformieren. Mir hat es der Kartoffelstampfer so richtig angetan – er steht jetzt an erster Stelle meiner Weihnachtswunschliste.

Von Emilio Nolte

Online:

Ein rotes T-Shirt, ein grauer Pullover, ein Skript und viel Recherche – die Zutaten für die Videos des britischen Youtubers Tom Scott sind eigentlich einfach. Was ihn auszeichnet, ist die Verlässlichkeit, mit der er seit fast zehn Jahren jeden Montag ein Video hochlädt. Dafür reist er um die Welt und erzählt vor Ort von kuriosen Traditionen, High-Tech-Entwicklungen, Linguistik oder historischen Entwicklungen. Oder erforscht, wie sich Knoblauchbaguette am Rande der Stratosphäre verhält. Im Januar hört er damit vorerst auf – und korrigiert vorher noch alle Fehler seiner Videos in nur zwölf Minuten.

Von Bastian Mucha

Emilio Nolte Emilio studiert Volkswirtschaft und schreibt seit dem Sommer '23 für den ruprecht. Er ist ein Freund der pointierten Kolumne und leitet die Seiten 1-3.