Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.
Offline:
Sie sind die unbeachteten Helden der Stadt. Überall verteilt stehen unscheinbare Metallschränke. Ein Blick hinein entblößt eine Rettung für jeden, der gerade knapp bei Kasse ist oder der globalen Lebensmittelverschwendung entgegenwirken will. Denn bei den Schränken handelt es sich um Foodsharing-Verteiler. Ganz unproblematisch lassen sich hier Lebensmittel auffinden, die nicht mehr verkauft werden können, aber noch genießbar sind. Für angehende Lebensmittelretter:innen bietet sich auch das „Foodsharing-Network“ zum Mitmachen an. Kleiner Tipp: Am besten abends vorbeischauen, da hat man die besten Chancen.
von Christiane Brid Winter
Online:
Kostenlose Zeltplätze in Europa und auf der ganzen Welt. Genau das verspricht die Website „1NiteTent“ und ist damit eine absolute Empfehlung für alle Zeltreisenden! Im Prinzip funktioniert die Seite wie Couchsurfing, nur eben fürs Zelt. Wer ein Stück Wiese übrig hat, bietet es Reisenden als Zeltplatz an – für eine Nacht und ganz ohne Gegenleistung. Oft reicht ein Anruf oder eine Nachricht wenige Stunden vor Ankunft am Übernachtungsort, um den Zeltplatz anzufragen. Und das Beste: Wer nur übernachten möchte, muss sich nicht einmal registrieren.
von Lukas Hesche
...studiert Sonderpädagogik an der PH und wenn er mal wieder etwas zum Prokrastinieren braucht, schreibt er Artikel für den ruprecht.
...studiert Biowissenschaften und schreibt … nichts. Er layoutet und illustriert seit 2023 für den ruprecht.
