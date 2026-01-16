Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline: Selbstgemachte Biscoff-Crème

Ein Hauch von Zimt, ein Hauch Vanille: schon angerichtet, die weihnachtliche Stille. Statt 5 Euro Biscoff-Crème-Betrug, hol dir nur Spekulatius Kekse und sei klug: Rein in den Mixer, ein Stückchen Butter hinzu, zum Schluss etwas Milch, wahlweise von der Kuh. Schon ist die Spekulatius-Crème kreiert und aus dem Glas aufs Brot geschmiert. Freut euch auf Santa Claus und auf den Gaumenschmaus. Ladet eure Freund:innen ein, genießt ein gutes Gläschen Glühwein und zimmert euch die Speku-Schnitten rein.

Von Solveig Harder

Online: Das Groove Network

Du verbringst deine Zeit lieber tanzend als tatenlos und erlebst Musik lieber live, statt sie nur zu streamen? Ob spontan unterwegs oder vorausschauend geplant – auf die Frage „Wohin mit mir?“ kennen Joannis Schadeck und Vytaute Gudelyte die Antwort: Auf der eigens und auf Spendenbasis organisierten Website www.dasgroove.net zeigt ein übersichtlicher Eventkalender welche lokalen Veranstaltungen auf dich warten – von Kellerjazz über Clublicht bis zu Indie und Impro. Hier bist du immer dort, wo Heidelbergs Musikszene spielt!

Von Daniela Rohleder