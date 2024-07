„Nadine ihr Sohn seine Ex hatte ja neulich was am laufen mit ihrem Chef von der Frittenbude, weil den armen Bernie hatte sie ja verlassen gehabt.“

Wusstet ihr das? Ich auch nicht. Zumindest bis ich neulich mit der Bahn in meine Heimat gefahren bin. Mit dem ICE dauert das so elf Stunden – wenn es gut läuft. Dass die DB da gerne mal eine zweitägige Odyssee draus macht, ist heute aber nebensächlich. Elf Stunden sind viel Zeit, in denen es viel zu lernen gibt. Zu meinem Leidwesen jedoch keine Vorlesungsinhalte, sondern vor allem alles Mögliche über meine Mitreisenden. Ob ich will oder nicht.

Vielbahnfahrer:innen kennen die stimmstarken Endgegner einer ruhigen Reise: Fußballfans und allen voran Junggesell:innen-Abschiede. Viel Alkohol gepaart mit Gegröle und Gesang zehrt bei allen Beteiligten an den Kräften und früher oder später kehrt dann doch meistens Ruhe ein.

Wenn jedoch im Vierer vor dir die stilechten Schaumweingläser aus Plastik ausgepackt werden, weißt du: Es wird lang und laut. Ältere Damen mit Häppchen und Sekt im Gepäck sind die apokalyptischen Reiter unter Mitreisenden auf einer Fernfahrt. Innerhalb kürzester Zeit weiß der ganze Zugabteil mehr über die Bekannten von Gerda, Heidi, Sybille und Ute, als ich über meine engsten Freunde. Ich kenne nun den neuesten Dorftratsch aus dem oberschwäbischen Ellwangen ebenso wie sämtliche Krankheiten von sämtlichen Kindern, Kindeskindern, Kollegen und Haustieren. Nicht mal, wenn die Lesebrille gezückt wurde und mit dem Zeigefinger ein Whatsapp-Status ins Handy mit Klapphülle gehackt wird, kehrt kurzzeitig Ruhe ein. Trotz zugehaltener Ohren, höre ich es gackern. Im (leider nicht) Stillen trauere ich der Sitzplatzreservierung im Ruheabteil hinterher, von der ich dachte, sie sei ihr Geld nicht wert. Naja, man lernt eben nie aus.

„Nadine ihr Sohn seine Ex ist auch neulich aufm Iron Maiden Konzert total verloren gegangen, weil sie ein Becks holen war und dann ist die doch tatsächlich für 400 Tacken mit dem Taxi nach Hause gefahren, hahahaha…“ Tja, der arme Bernie hätte sie bestimmt gerne abgeholt.

Von Robert Trenkmann