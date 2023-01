Wir drücken uns durch die schmalen Schwingtüren in die Bar d’Aix en Provence, die Eckkneipe unweit des Neckars, die mit südfranzösischem Flair in Neuenheim lockt. Seit Langem ist sie die Stammkneipe des ruprecht. Nach der Redaktionssitzung treffen sich Deutschlands bescheidenste Top-Nachwuchsjournalist:innen dort auf ein Pils oder eine heiße Schokolade. Hier geht es bis spät in die Nacht um den schärfsten Verriss im Feuilleton und die brillanteste Analyse im Wissenschaftsressort. Wir sind voreingenommen.

Am stärksten besticht die Bar mit ihrem Ambiente. Die hohen Decken sind im schummrigen, unaufdringlichen Licht kaum auszumachen. Von ihnen hängen elegant geschwungene Fin-de-Siècle-Leuchten herab. Die Sitzcouches sind mit braunem Leder überzogen. Das gesamte Interieur im romantisch-rustikalen Stil erinnert an eine verrauchte Spelunke in Montpellier. Der adrette Barkeeper, selbst im Studierendenalter, umsorgt uns genauso aufmerksam wie die anderen beiden Gäste, die sich zu später Stunde in das verwinkelte Etablissement verirrt haben.

Die Übersichtlichkeit liegt nicht nur an der geschmackvollen Einrichtung: Es ist einfach nicht viel Platz da. Stühle und Sitznachbar:innen müssen hin und her geschoben werden. Der Barkeeper hat es nicht weit. Im Sommer werden jedoch auch draußen Tische aufgebaut und man kann den Ausklang heißer Tage an einer Straße genießen, die eher von Fahrrädern als von Autos befahren wird.

Die Getränkekarte erfüllt alle vernünftigen Erwartungen: Eine Aufstellung der Klassiker aus Café und Bar, wie man sie anhand des Exterieurs erahnen würde. Der Barkeeper berät uns kompetent bei der Getränkeauswahl, sodass wir fast das Gefühl haben, wir wüssten etwas über französischen Rotwein. Die Spezialität der Bar d’Aix ist aber der marokkanische Minztee aus frischen Blättern. Er wird in einem silbernen Kännchen und einem bauchigen Teeglas mit braunem Zucker serviert. Dazu gibt es, wie zu allen Getränken, ein kleines Schälchen mit Knabbereien auf Kosten des Hauses.

Getränkekarte (Auswahl)

Hoepfner Pils (0,4l) 3,80 €

Pils alkoholfrei (0,2l) 2,80 €

Pfälzer Weißwein (0,2l) 4,40 €

Nero d’Avola (0.2l) 4,20 €

Heiße Schokolade 2,80 €

Kaffee 2,00 €

Minzetee Marokkanisch 4,10 €

Cola 2,40 €

Die ruhige und gediegene Atmosphäre lädt zum ausgiebigen Verweilen ein. Der ruprecht tut dies ohnehin, aus Gewohnheit. Wer die zukünftigen Top-Jornalist:innen der Bundesrepublik beim Abgang ihrer ernsthaften Bemühungen beobachten möchte, der spaziere am Montagabend in die Bergstraße 1. Wir sind nicht zu übersehen und nach ein paar sorgsam ausgewählten Spirituosen erst recht nicht zu überhören.

Wir empfehlen die Bar d’Aix en Provence allen, die französisch anmutendes Flair und ruhige Atmosphäre mögen. Nur Montagabends ist es mit der Ruhe nicht weit her.

von Lukas Jung & Mara Renner