Liebe Mitstreiter:innen,

willkommen auf der Safari Klausurenphase, der Reise, auf der Kaffee zum Lebenselixier und die Bibliothek zu unserem spirituellen Zentrum wird.

Die nächsten Wochen werden nicht nur unsere Hirnzellen, sondern auch unsere Nerven und die unserer Liebsten auf eine harte Probe stellen. Doch fürchtet euch nicht, werte Kommiliton:innen, denn wir befinden uns alle im selben Boot auf „Semesterend-Odyssee“.

Es begann nach Weihnachten mit dem sanften Läuten der Prüfungsglocke, das uns daran erinnerte, dass die gemütlichen Zeiten vorbei sind. Seit dem Startschuss des Gedankenmarathons wurde die Bergheim-Bib zum heiligen Schrein. Der Anblick von Menschen, die verzweifelt nach einem freien Platz suchen, gleicht der Tierdoku, mit der ich gestern prokrastiniert habe. Mein Zimmer ist übrigens so sauber wie nie.

Die mentale Fitness wird an ihre Grenzen getrieben und wir fragen uns, ob die Uni uns auf diese Art auf’s „echte Leben“ vorbereiten will. Aber wer braucht schon Hindernisläufe im Sport, wenn man sich durch die komplexen Sätze eines Skripts kämpfen darf?

Inmitten des Chaos gibt es auch Momente des Aufatmens, wenn man eine knifflige Aufgabe löst oder endlich lernt, die wilde Schrift der einen Professorin zu entziffern. Unterhaltung bieten dabei unsere Lernrituale: Die Freundin, die vor jeder Prüfung einen Glückskeks isst, Kerzen, Gebete, oder eben der Kommilitone, der mit einem Ei im Rucksack herumläuft, in der festen Überzeugung, es bringe Glück.

Also, liebe Kommiliton:innen, möge die Mate bereitstehen, die Bibliothek ruhig und die Prüfungsfragen fair sein. Wir sind Krieger:innen des Wissens, Abenteurer:innen im Altklausurenwald mit der Klausurenphase als natürlichem Feind. Möge euer Verstand mit euch, und euer Wissen so fließend wie der Kaffee in eurer Thermoskanne sein.

Auf gute Noten und eine hoffentlich baldige Erholungsphase!

Kimmkorns verwirrte flotte Feder

Von Solveig Harder