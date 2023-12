Draußen vom Walde komm ich her, ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr! Zu sehr, wenn ich das mal so sagen darf. Man kommt ja kaum noch durch die Hauptstrasse vor lauter Menschen, Buden und Christbäumen. Vor allem nicht mit Rute und Sack auf dem Rücken.

Für alle die mich nicht kennen: Ich bin Knecht Ruprecht. Während der heilige Nikolaus den braven Kindern am 6. Dezember Süßes, Nüsse und kleine Geschenke in die Stiefel stopft, verdresche ich unartige Kinder mit der Rute und lege ihnen Kohle in die Schuhe. Nun ist leider der Verbrauch von Kohle seit einiger Zeit in Verruf, ebenso wie Kinder auspeitschen. Darum will ich jetzt umschulen und ab sofort auch an Universitäten in der Weihnachtszeit Ordnung schaffen!

Studierenden, die Vorlesungen geschwänzt haben, versalze ich den Glühwein. Hiwis, die Büromaterial klauen, haben ab jetzt mindestens zehn Kerne in ihren Mandarinen. Und Professor:innen, die von ihren eigenen Hiwis und anderen Dozierenden plagiieren? Die werden von mir höchstpersönlich in den Hexenturm gesperrt. Nachts komme ich in die Stuben von Jura-Studis, die Seiten aus Bibliotheksbüchern gerissen haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen, und schneide kleine Löcher in ihre Ralph-Lauren-Pullis. Burschis, die Studentinnen begrapschen, werden von den Christbäumen auf dem Weihnachtsmarkt erschlagen.

Und obwohl ich mit meinem neuen pädagogischen Konzept auf klassische körperliche Züchtigung verzichten will, werden Leute, die gegen die nach mir benannte Zeitung ruprecht stänkern, weiterhin mit der Rute zurechtgewiesen.

Und der Dank für die ganze Arbeit? Der Weihnachtsmann, dieser dämliche Dauerschmunzler, der dafür sorgt, dass in jedem Kaufhaus „Last Christmas“ gespielt wird, kriegt jedes Jahr Dankesbriefe. Nur an mich, den bösen Geist der Weihnacht, denkt keiner. Oder habt ihr neben den Schokoweihnachtsmännern und Schokonikoläusen schon mal einen Schokoruprecht gesehen?

Aber genug geredet, ich hab viel zu tun. Ich hab gehört da will sich eine Burschenschaft neu gründen. Ihr könnt mir später danken.

Von Mara Renner