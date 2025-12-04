Mein Herz brennt für die Feuerwehr

Es ist Freitagabend in der Weststadt und die WG versammelt sich vor dem Laptop, um die Preise von Feuerlöschern zu vergleichen. Seit neuestem haben wir ein großes Interesse an Brandschutz. Grund dafür ist die zehnte Staffel der ARD-Serie „Feuer und Flamme – Mit Feuerwehrmännern im Einsatz“. Echte Feuerwehrleute (nicht nur Männer!) aus Heidelberg werden bei echten Einsätzen mit der Kamera begleitet. Die Retter in Rot tragen dabei Body Cams und kommentieren ihre Einsätze in Reality-TV-Style-Interviews.Großbrand in Ziegelhausen, brennende Mülleimer am Bismarkplatz und abgestürzte Paraglider am Königsstuhl: Ganz egal wen oder was die Heidelberger Held:innen löschen – wir sind dabei! Wenn die tapferen Feuerwehrmenschen zur Rutschstange rennen, um zu den Löschfahrzeugen im Erdgeschoss zu kommen, bricht in der WG-Küche eine Begeisterung aus, die Geschlecht und Sexualität transzendiert.Die Einsätze laufen dabei immer gleich ab: Ein ängstlicher Anruf erreicht die Feuerwache, die Feuerwehrleute rasen mit Tatü-Tata durch die Heidelberger Straßen. Vor Ort beruhigen sie Anwohner:innen sowie Betroffene freundlich und löschen den Brand fachmenschlich. Alle Fälle gehen gut aus, das Glutnest ist gefunden, die verletzte Seniorin sicher im Krankenhaus. Es wird sich bedankt. Ich schlafe besser im Wissen, dass Xandi, Daniel und Dominik in der Feuerwache Heidelberg die Stellung halten.Ich wünschte, alle Probleme könnten von einem feschen Feuerwehrmann mit Löschfahrzeug gelöst werden! Fenster einschlagen,Wasser drauf, fertig. Problem gelöst. Aber leider ist die Feuerwehr gegenüber manchen Gefahren machtlos: Unter der 112 kann mir keiner bei meinem Referat nächste Woche helfen, die Stadt Heidelberg will dem Frauennotruf immer noch die Gelder kürzen und die Brandmauer scheint auch nicht zu halten, egal wie viele Löschfahrzeuge im Einsatz sind.

Von Mara Renner