Im ruprecht beantworten wir die großen Fragen des Lebens. Dieses Mal: Wo pinkelt’s sich in Heidelberg am besten?

Toilette Bergheim-Bib

Wenn’s mal schnell gehen muss, dann sind diese Toiletten eindeutig die falsche Adresse. Verwinkeltere Lokusse sieht man selten. Ist man aber einmal da, kann es sehr gut und ruhig werden. Jedoch muss dafür der Donnerbalken frei sein. Steht man mal im Keller am Pissoir und muss dann doch noch groß, dann könnte der Örtlichkeiten-Wechsel unangenehm werden. Der Architekt war wohl der Meinung, dass die beiden Geschäftsformen streng voneinander zu trennen seien.

Von Emilio Nolte

Komfort: 4

Sauberkeit: 4

Klopapier: 3

Spiegel und Waschbecken: 3

Öffnungszeiten: 3

WLAN-Empfang: 5

Toilette im Mathematikon

Im Mathematikon ist nichts trivial, das gilt auch für die Wahl des richtigen Dampfstuhls. Wer ein stilles Örtchen sucht, ist wohl im ersten Stock gut aufgehoben, mit maximalem Abstand zu den Seminarräumen, oder in der Höhenluft des fünften Stockes. Der Denkmuskel wird beim Gang auf den Pott zusätzlich stimuliert, da sich Platzierungen der Männer- und Frauentoiletten im Gebäude mit jedem Stockwerk abwechseln. Und echte Klugscheißer wissen: Selbst die Mechanismen der Wasserhähne variieren von Stockwerk zu Stockwerk.

Von ruprecht

Komfort: 4

Sauberkeit: 4

Klopapier: 2

Spiegel und Waschbecken: 3

Öffnungszeiten: 3

WLAN-Empfang: 2

Toilette im Untergeschoss der UB

In der Altstadt unterwegs und die Blase meldet sich? Gar kein Problem, einfach ab in die UB. Hier hat man seine Ruhe. Die Klokabinen sind gänzlich von der Außenwelt abgetrennt. Es lässt sich herrlich urinieren. Manchmal stinkt es zwar unerträglich, aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Falls dann doch ein großes Geschäft unterwegs ist, gibt es nur ein Problem: Das raue Klopapier wird dir zwischen den Pobacken brennen.

Von ruprecht

Komfort: 5

Sauberkeit: 3

Klopapier: 2

Spiegel und Waschbecken: 3

Öffnungszeiten: 5

WLAN-Empfang: 4

Öffentliche Toilette in der Unteren Straße (für Hartgesottene)

Wer eine schlechte Zeit auf dem Klo haben möchte, der komme hierher. Zwei kleine Kabinen in der Unteren sind seit Jahren der bestialisch stinkende Rettungsanker für Tourist:innen und Besoffene, die mal müssen und keine andere Wahl haben. Die Not nach WLAN-Empfang ist hier absolut hinfällig, denn niemand, der noch ganz bei Trost ist, bleibt auf diesem lauten Örtchen eine Sekunde länger als notwendig. Diese toilettengewordene Mutprobe legt allerdings großen Wert auf Geschlechtertrennung: Hier hält dünnes Sperrholz zwischen der jeweils Männern oder Frauen zugewiesenen Kabinen die Binarität aufrecht.

Von Mara Renner

Komfort: 0

Sauberkeit: 0

Klopapier: 2

Spiegel und Waschbecken: 1

Öffnungszeiten: 5

WLAN-Empfang: 0

Toilette Zentralmensa INF

Das beste Essen gibt es im Marstall – um es wieder auszuscheiden, solltet ihr aber ins Neuenheimer Feld gehen! Inmitten eines brutalistischen Asbestbunkers überrascht das Studierendenwerk mit einer luxuriösen Wohlfühllounge, die in Heidelberg ihresgleichen sucht. Mit zwei Pissoirräumen und drei geräumigen Waschflügeln könnt ihr jeder Klobekanntschaft aus dem Weg gehen. Das Highlight ist die unendlich lange Kabinenstraße. Hier reiht sich eine Abseilmöglichkeit an die nächste. Wie auf einem Donnerbalken finden hier alle einen Platz. Diese Anonymität lässt selbst Heimscheißer richtig loslegen.

Von Philipp Rajwa

Komfort: 5

Sauberkeit: 5

Klopapier: 5

Spiegel und Waschbecken: 5

Öffnungszeiten: 2

WLAN-Empfang: 1

Toilette unter der Theodor-Heuss-Brücke

Auch wenn diese Latrine vielleicht nicht mit ihrem besonderen Ambiente besticht, sind wir froh um ihre Existenz. Manche würden sie sogar systemrelevant nennen. Als Mensch ohne Penis ist man beim Abhängen auf der Neckarwiese aufgeschmissen. Was in den Körper reinläuft, will irgendwann auch wieder raus – und da Trinken bekanntermaßen die Lieblingsbeschäftigung der Neckarwiesengänger:innen ist, spielt das Ablassen von Ballast eine wichtige Rolle. Wildpinkeln wird hier schwer, wenn man keine exhibitionistische Ader hat. Die Rettung naht: Die Toilette unter der Theodor-Heuss-Brücke ist für uns da. An dieser Stelle gebührt der Dank der Stadt Heidelberg!

Von Josefine Nord

Komfort: 2

Sauberkeit: 3

Klopapier: 0

Spiegel und Waschbecken: 3

Öffnungszeiten: 5

WLAN-Empfang: 0

Toilette in der Neuen Uni

Hier kannst du die Langeweile während deiner Vorlesung überbrücken. Das ist nicht nur gut für die Seele, sondern auch perfekt für alle, die nicht gerne in Gesellschaft Wasser lassen. Während deine Kommiliton:innen im Hörsaal dahinvegetieren, kannst du dir genüsslich deine Lieblingspipibox aussuchen und einfach mal entspannen: aaaaahhhh…

Von Ayeneh Ebtehaj

Komfort: 4

Sauberkeit: 4

Klopapier: 3

Spiegel und Waschbecken: 5

Öffnungszeiten: 3

WLAN-Empfang: 4

Toilette in der Stadtbücherei

Ein absoluter Geheimtipp! Man muss nur die Treppen herunterfinden und durch einen Gang voller Spinde schreiten. Dann findet man ihn: Im Keller der Stadtbücherei glänzt ein Stern am Latrinenhimmel. Sauber, ruhig, gemütlich, hell, einfach klasse! Im verspiegelten Gang der Lokalität lassen sich wunderbar Selfies machen. Leider ist die Toilette an die Öffnungszeiten der Stadtbücherei geknüpft, die nicht unbedingt dem studentischen Rhythmus entsprechen.

Von Josefine Nord

Komfort: 5

Sauberkeit: 5

Klopapier: 3

Spiegel und Waschbecken: 5

Öffnungszeiten: 3

WLAN-Empfang: 2

Toilette im IDF

Herzlich willkommen in der schlechtesten Toilette Heidelbergs. Kabinen: eng, Geruch: ekelerregend, Klopapier: Raufasertapete. Hier ist das ganze Interieur renovierungsbedürftig. Wenn man sich auf die Klobrille setzt, muss man einen Harnwegsinfekt fürchten. Diese Pinkelbude ist schlichtweg scheiße.

Von ruprecht

Komfort: 1

Sauberkeit: 1

Klopapier: 2

Spiegel und Waschbecken: 2

Öffnungszeiten: 2

WLAN-Empfang: 4

Toilette(n) in der Marstall-Mensa

Du hast die Qual der Wahl: Im Westflügel hast du das Vergnügen, in Rapunzels Turm hinaufzusteigen – kleines Treppenworkout inklusive. Der Ostflügel hingegen erwartet dich mit Urinflecken, einem beißenden Geruch und offenliegenden Spülkästen. Erwischst du eine gute Kabine, kannst du dich wenigstens von kleinen Wandgemälden unterhalten lassen.

Von Ayeneh Ebtehaj

Komfort: 2

Sauberkeit: 2

Klopapier: 3

Spiegel und Waschbecken: 2

Öffnungszeiten: 4

WLAN-Empfang: 2

Toilette auf dem Schloss

Einmal im Heidelberger Schloss auf dem Thron sitzen: Diesen Traum können sich Tourist:innen für neun Euro Eintritt erfüllen. Viel mehr Komfort als zu Zeiten Maria Stuarts sollte man hier aber nicht erwarten. Der wohl teuerste Toilettengang dieser Liste ist weder barrierefrei noch ruhig. Um die Experience möglichst nah am historischen Original zu halten, gibt es auf dem Schlossporzellan natürlich auch kein WLAN.

Von Mara Renner

Komfort: 2

Sauberkeit: 3

Klopapier: 4

Spiegel und Waschbecken: 4

Öffnungszeiten: 2

WLAN-Empfang: 0

Toilette im Marstall-Café

Keine nervigen Händetrockner, keine langen Wartezeiten, es könnte doch so gut sein… wäre da nicht diese eine defekte Glühbirne. Deine Kreativität ist gefragt: Im Dunkeln pinkeln oder doch lieber die Taschenlampe zu Hilfe nehmen?

Von Ayeneh Ebtehaj

Komfort: 2

Sauberkeit: 4

Klopapier: 4

Spiegel und Waschbecken: 5

Öffnungszeiten: 4

WLAN-Empfang: 4

Toilette im Casa del Café

Das Café in der Steingasse bietet guten Kaffee, eine funky Atmosphäre und einen exklusiven Ort zum Defäkieren. Verborgen hinterm roten Samtvorhang befindet sich das Klostübchen. Dieses eignet sich auch perfekt dazu, die übrigen Cafégäste bei ihren Dates zu belauschen. Wer Big Entrances liebt, kann nach der Tat in aller Dramatik aus dem Vorhang hervor schreiten – den Geruch sollte man aber besser zurück lassen.

Von Ayeneh Ebtehaj

Komfort: 4

Sauberkeit: 3

Klopapier: 4

Spiegel und Waschbecken: 4

Öffnungszeiten: 4

WLAN-Empfang: 0

Eine kleine EnzyKLOpädie

Toilette oder vielleicht…

…Abort, Abtritt, Ablutionsbereich, Ablutionsfläche, Ablutionsort, Ablutionsraum, Ablutionszimmer, Arschbecken, Arschrampe, Bad, Badeort, Badezimmer, Bedürfnisanstalt, Befreiungsanstalt, Bombenabwurfzone, Bolzengrube, Brunzstube, Costa del Shit, Dampfstuhl, Dillerecke, Domus Incontinentia, Donnerbalken, Festung der Einsamkeit, Furzschüssel, Gekachelte, Gelegenheit, Güllebunker, Harnsteinhöhle, Hütte, Kackhütte, Kackleiste, Kackstuhl, Keramikabteilung, Klo, Klosett, Knödeldampfer, Kotbunker, Kotlaboratorium, Kotnascher, Lokalität, Lokus, Latrine, Nougatpresse, Nougatquetsche, Notdurftstelle, Örtchen, Örtlichkeit, Pinkelbude, Pissoir, Pipibox, Pissbude, Pissrinne, Porzellanaltar, Porzellanschließfach, Pott, Retirade, Saftpresse, Sanitär, Sanitärbereich, Sanitärfläche, Sanitärort, Sanitärstation, Sanitärraum, Schwengelbrunnen, Stilles Örtchen, Thron, Topf, Toilettenschüssel, Weißes Haus, Wurstkasten, WC…

Defäkieren oder einfach…

…abführen, das große Geschäft erledigen, den Darm entlasten, den Darm entleeren, den Darm evakuieren, den Kotabsatz erleichtern, die Verdauung vollenden, eine Exkrementausscheidung haben, eine Kackwurst abdrücken, den Stuhlgang vollziehen, einen Kotgang machen, scheißen, kacken, koten, pinkeln, brunzen, strunzen, scheißen, ausscheiden, stuhlen, Notdurft verrichten, Biopause machen, Ballast abwerfen, einen in die Keramik brennen, den Porzellandrachen füttern, abwursten, abkoten, ein Ei legen, das Schokoauto hupt, sich ausdrücken, einen abseilen, den organischen 3D-Drucker anschmeißen, eine Rückenmarkspende geben, einen Fax aus Darmstadt senden, das Letzte aus sich rausholen, die Nougatschleuder anwerfen, einen durch die Brille boxen, mit dem Keramikdampfer fahren, Sitzung im Weißen Haus, Ölwechsel, den Rücken schneuzen, einen Gruß an die Stadtwerke schicken, kodieren, ein Foodbaby gebären, Ballast abwerfen, knödeln, pullern, harnen, strullen, strunzen, lullern, schiffen, seichen, ablitern, dem kleinen Mann die große Welt zeigen, den Rüssel wringen, puschern, sein Revier markieren, zur Getränkerückgabe gehen, den Harn loswerden, den Harnstrahl freisetzen, den Harndrang befriedigen, die Blase entlasten, die Blase entleeren, die Notdurft verrichten, die Toilette aufsuchen, eine Pinkelpause machen, eine Urinprobe abgeben, eine Urinspende machen, sich erleichtern, strullen, Urinieren gehen, Wasser lassen…

Mara Renner Mara Renner studiert Kunstgeschichte und Politikwissenschaft, seit 2021 schreibt sie über Kurioses aus Politik, Kultur und dem studentischen Leben

Josefine Nord Josefine Nord studiert Politikwissenschaften und Germanistik im Kulturvergleich und schreibt seit dem Wintersemester 2021/22 für den ruprecht. Sie beschäftigt sich vorallem mit feministischen und gesellschaftskritischen Themen, sorgt aber auch gerne für den nötigen Spaß mit Glossen und kreativen Ideen. Außerdem leitet sie die "Letzte" und den Instagram-Account des ruprecht.