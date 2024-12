Heidelberg liegt im FSME-Risikogebiet

Zugezogene aufgepasst! In Süddeutschland können Zecken in seltenen Fällen neben Borreliose den FSME-Virus (Frühsommer-Meningoenzephalitis) übertragen. Auch Heidelberg gehört zu den Risikogebieten. Der Virus löst beim Menschen grippeartige Symptome aus, kann aber auch zu einer Hirn- und Hirnhautentzündung führen. Für diese Erkrankung gibt es kein heilendes Arzneimittel, aber dafür eine pro phylaktische Impfung, die ihr bei Hausärzt:innen bekommen könnt. Es wird dreimal über mehrere Monate geimpft. Deshalb lohnt es sich also jetzt schon, den Impfpass zu zücken, damit ihr bedenkenlos in den nächsten Frühling starten könnt.

Von Heinrike Gilles