Wichtige Wahlen

Die Fachschaftsräte suchen Neuzugang! Vom Dienstag, den 20. Januar 2026 bis zum 27. Januar finden die Fachschaftsratswahlen für insgesamt 39 Studiengänge statt. Eine Woche lang habt ihr Zeit, eure Stimme online abzugeben – falls ihr besonders engagiert seid, könnt ihr für euren Fachschaftsrat noch bis zum 14. Januar kandidieren. Näheres entnehmt ihr der Wahlbekanntmachung des Sturas, auf der Website oder ausgelegt in euren Instituten.

Von Faustyna Gonka

Weiblich studieren

Die Uni Heidelberg feiert Jubiläum: Vor 125 Jahren wurde zum ersten Mal vier Frauen an der Ruperto Carola ein Studienplatz gewährt. Der Senat der Uni hatte im Jahr 1900 beschlossen, das Frauenstudium „versuchs- und probeweise“ durchzuführen. Zuvor war ein höherer Bildungsabschluss nur im Ausland oder im Ausnahmefall möglich. Die Probezeit scheint vorüber zu sein. Heute sind 55 Prozent der Studierenden und 49,5 Prozent der Promovierenden an der Uni Heidelberg Frauen.

Von Mara Renner

Wie viele??

Aktuell sind 32.000 Studierende an der Ruperto Carola eingeschrieben – so viele wie nie zuvor. Damit ist der ehemalige Höchstwert von 31.400 Studierenden im Wintersemester 2013/14 übertroffen. Die Heidelberger Studierendenstatistik konnte in den letzten fünf Jahren einen steten Zuwachs an Immatrikulationen feststellen. In der Bundesrepublik Deutschland gehen die Zahlen der Studierenden allerdings insgesamt zurück. Universitätsrektorin Frauke Melchior begrüßt „die hohe Attraktivität unserer Universität für junge Menschen aus dem In- und Ausland“.

Von Mara Renner