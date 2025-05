Keinen Bock mehr auf Dating-Apps? Findet euch analog! Ob polygam, monogam oder instagram, vielleicht ist hier jemand für euch dabei… Seid bitte lieb zueinander und versucht euer Glück.

Venus sucht Abenteuer:

Venus (20) offen, energiegeladen und charmant sucht ihren Adonis (20+). Ich bin süß, zuvorkommend und genieße tiefgründige Gespräche ebenso wie spontane Abenteuer! Wenn du humorvoll, aufmerksam und aufgeschlossen bist, freue ich mich über deine Nachricht via Instagram unter justagirlinhd

Sex on the Beach?

Aktive aber entscheidungsscheue Frau (21, Berlinerin) sucht starke Persönlichkeit (M, 19-27), die die Zügel auch mal in die Hand nimmt. Du solltest gut auf dem Rennrad zugange und für spontane Einfälle zu haben sein. Ich bin häufig auf dem Sprung, aber für nen Sex on the Beach immer zu haben. Datevorschläge mit Wunschort an heidelbergerrennradfahrerin[at]gmail.com

Power-Mann sucht Power-Frau:

Verschmitzter Innenverteidiger sucht disziplinierte Power-Frau, deren Leben etwas Chaos vertragen könnte. Meldet euch, wenn ihr gerne diskutiert. Muss nicht mal unbedingt über Fußball sein. lq305[at]stud.uni-heidelberg.de

Wollen wir uns einen Apfel teilen?

Kuschelbarer Adam gesucht, für cell testing, ass kicking, hair dyeing Eve (23). Dabei gerne vorerst noch mit mehr als einem Feigenblatt bekleidet. Ein geräumiger Hoodie wäre bombe! Schreib mir auf Insta was du von Kühen oder Gehirnen hältst an @evameise

Ran an den Geo-Mann!

Gemütlicher Geograph (23) sucht holde Maid (21-26) mit buntem Kleid. Biete Kochskills, stabile Musikanlage und rudimentäre Kamerakünste. Du findest mich in der Sporthalle, der Natur, ab und an auf Reisen, im Labor, aber auch äußerst gerne auf der Couch bei einem guten Film. Bitte nur melden, wenn du mit dem Frischkäsemesser nicht in die Erdbeermarmelade langst und gute Musik zu schätzen weißt. longus235[at]gmail.com

Tennisspielerin sucht

Begeisterte Tennisspielerin (w, 22) sucht Partner (m, 21-25) fürs Mixed- Doppel und fürs Leben. Biete intellektuelle Gespräche, vielseitige Interessen und sportliches Commitment bei nahezu jeder Sportart. Lust auf gemeinsame Unternehmungen? Melde dich bei spielsatzundcouple[at]web.de

Tennisspieler sucht

Sympathischer Kölner sucht stilvolle Dame deren Vorname am besten mit „J“ anfängt. Tenniserfahrung ist obligatorisch. Meldet euch bei dem „besten Schwiegersohn“ des Jahrgangs unter tr305[at]stud.uni-heidelberg.de

Festnetztelefonierende Kulturliebhaberin ruft – wer hebt ab?

Du (m, 28-35, eher links) teilst meine (w, 30) Liebe zu Theater, Kunst und Laugengebäck und bist die beherzte Begleitung, um Sommersprossen auf Heidelbergs Caféterrassen und lichten Waldpfaden aufzufrischen? Dann klingelt es! Hinterlass mir eine Nachricht unter: herzhd[at]web.de

Ballspieler sucht Liebesspiel:

Sportlicher Handballer vom Land sucht Großstadtflair und Weltenbummel. Wenn ihr gerne schlagfertige Konversationen, optional auch mit Sinn, mögt, schreibt mir unter: ad302[at]stud.uni-heidelberg.de

Buchverrückte Romantikerin sucht Kapitel fürs Leben

Ich (w, 27) Literaturstudentin mit Schwäche für Kekse, Küsse und Klassiker. Du (m, 25-29, 1,80 m, sportlich-ish) magst Wortspiele, Wanderungen durch Bücherläden und wilde Diskussionen über die besten Romananfänge? Dann schreib mir – vielleicht schreiben wir gemeinsam Geschichte: be221[at]stud.uni-heidelberg.de

(Größen-)Wahnsinn für zwei:

Ich (M, 20) suche eine, die (W, 20+) nicht nur meinem Wahnsinn standhält (ich hab genug für 2), sondern auch eigenen mitbringt. Wenn du also Lust hast, mit mir die Weltherrschaft zu übernehmen, schreib mir bei Insta: christophus.maximus

Lust auf ’ne Spritztour?

Aufgeschlossene und humorvolle W (21, 75E) mit im Wind wehenden Locken, sucht schlagfertigen und unternehmungslustigen jungen Mann, der auch mal die Regeln bricht. Umweltbewusst solltest du sein, eine Spritztour in meinem süßen Hybrid-Fiat wäre aber auch mal drin 😉 Hab ich dein starkes Männerherz berührt? Liebesbriefe an: heidelbergersommerromanze[at]gmail.com

Lust auf flauschige Stündchen?

Strickjacken-Enjoyer, Melancholiker und Botanik-Enthusiast (31), der seine Zwanziger vielleicht etwas verpasst hat, möchte sie gerne zusammen mit ihr ein wenig nachholen. Ansonsten so: Wald, Mitternachtssnacks (bei denen ich auch die plüschige Strickjacke teilen würde), Kunst machen oder anschauen, alberne kleine mental health walks, Ableger von interessanten Pflanzen klauen afa[at]ruprecht.de

Wanderschuh-Besitzerin gesucht:

Norddeutscher Optimist sucht dich!

M22 (B.Sc., 193 cm) sportlich, belesen – das bin ich.

W21-25 intelligent, (reise-)lustig – das bist du?

Ja dann hör mir geschwind gut zu:

Neben Radfahrn, Laufen & (Beach-)volleyball,

Sind Reisen, fremde Kulturen & Küchen mein Fall.

Steht dir als coole Abenteurerin

Nach Wandern, Radeln und Paddeln der Sinn?

So zaudre nicht und schreibe mir 🙂

Kann super backen und mag Buch und Bier.

neckar.schmeckt.lecker[at]gmx.de

Lies das!

Mein bester Freund (M, 23, so ca. 173) ist viel zu rücksichtsvoll und lieb um random Frauen anzusprechen. Deswegen hier für euch ne Anzeige: Er ist der liebste Kerl den ich kenne, geht gern auf Reisen und kann super grillen (aber nicht auf die Nazi-Art). Er leiht dir ganz sicher einen seiner zahlreichen Patagonia-Pullis oder fährt mit seinem selbstgebauten Gravel-Bike durch den Regen zu dir. Heirats-Material mit Begeisterungsfähigkeit für eigentlich alle Sportarten. Dieser Wandersmann von Rügen wird dich ganz sicher nie betrügen! Stattdessen kannst du (W, 21-26 und sportlich wäre denke ich gut) mit ihm die Inflationsausgleichskasse unsicher machen oder durch Schweden paddeln. Schreib ihm doch einfach mal, er antwortet dir safe: ms276[at]stud.uni-heidelberg.de

Bitte beachten! Der ruprecht kennt (die meisten) der Anzeigensteller:innen nicht persönlich und haftet nicht. Geht sorgsam mit euch und euren Daten um, sowie mit den Daten anderer. Nehmt Rücksicht. Nur ja heißt ja.

Gesammelt und aufbereitet von Josefine Wagner, Eileen Taubert, Mara Renner, Robert Trenkmann, Felix Albrecht

„Not my type“

Du kamst zu spät, ganz ungerührt,

mit Haargel, das die Stirn verziert.

Dein Gang geprägt von stolzem Schritt,

ein Held, der alle Herzen bricht.

Bei dir bedeutet „für immer“ vermutlich bis „Freitag“.

Etwas zu intensiv, dein Augenaufschlag.

Du sprachst von deiner Siebträger und von deiner Ex,

ich wollte Poesie und Glanz,

träumte von Mondenschein und von Seelentanz,

du schliefst beim ersten Reim schon ein –

muss Liebe vielleicht geduldig sein?

Langsam spürte ich deinen Alpha-Male-Komplex,

du fragtest „Noch einen Wein?“, ich sagte „Nein“,

daraufhin versuchtest du’s bei meiner Freundin mit ’nem Text.

Dass du erst 22 bist, aber im 16ten Semester,

macht auch gar keinen Sinn,

aber du liebst „alle Heidelbergerinnen“.

Dann lachtest du laut – der Kellner zuckte,

Du rülpstest leicht, mein Auge schluckte

die letzte Spur von feinem Maß,

ich schwieg und nippte blass am Glas.

Kurz später sitze ich allein, ganz ohne Schrecken,

mit Pizza, Wein und Seelenruh

und genieße in Stille mein eigenes Rendezvous.

Über die Statik von Holzbalkendecken

erzählt mir jetzt zum Glück kein Mann

Vielleicht fängt mein Abend erst richtig an.

Von Solveig Harder