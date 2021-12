Was bedeutet es, wenn die Online-Lehre vorbei ist? Verschiedene Institute legen die Präsenzlehre sehr unterschiedlich aus. So streamt trotz Präsenzsemester schon der ein oder andere seine Vorlesungen zu Hause.

Diese Regelungen gelten für die Monate Oktober bis November, vor Einführung der 2G-Regelung für universitäre Veranstaltungen.

Die Hörsäle und Seminarräume sind voll, aber mit Abstand und Maske: am Institut für Politische Wissenschaft sind Online-Lehrveranstaltungen im Wintersemester die absolute Ausnahme, prä-pandemische Verhältnisse herrschen aber trotzdem nicht. Wie in allen anderen Fächern gelten zur Sicherheit der Teilnehmenden strenge Hygienemaßnahmen. Man sei zuversichtlich und freue sich auf die kommenden nächsten Wochen in Präsenz.

Am Institut für Europäische Kunstgeschichte finden ein Drittel aller Lehrveranstaltungen online statt. Für viele Studierende bedeutet das weiterhin Studieren am Laptop. Immerhin können nach langer Zeit wieder Exkursionen stattfinden, ein essentieller Teil der Kunstgeschichte. Bei den Veranstaltungen in Präsenz gelten die allgemeinen Hygieneregelungen, dazu zählt auch regelmäßiges und ausgiebiges Lüften in den kleinen Räumen des Instituts. Im Wintersemester 2021 heißt es deshalb oft: warm anziehen.

Von Mara Renner

Am Slavischen Institut finden seit Semesterbeginn sämtliche Veranstaltungen in Präsenz statt: mit 3G, Masken und Abstand. Teilweise wird in den Kursen aber dennoch auf die Onlinelehre zurückgegriffen, etwa bei der Vertretung von Dozent:innen durch Auswärtige oder einer sich spontan ergebenden Doppelbelegung von Räumlichkeiten.

Von Clemens Pittrof

An der Fakultät für Physik und Astronomie finden die Veranstaltungen grundsätzlich in Präsenz statt. Es gilt 3G und Maskenpflicht, auch die Kontaktdaten werden erfasst. Die Abstandsregelung gilt nur, wenn möglich, sie ist aufgrund der Menge an Studierenden in vielen Veranstaltungen häufig nicht umsetzbar. Viele Veranstaltungen werden zusätzlich aufgezeichnet oder gestreamt.

Auch an der Fakultät für Mathematik und Informatik ist die Lehre für eine Präsenz-Teilnahme geöffnet. Dennoch werden virtuelle Komponenten nach Ermessen eingebaut, zum Beispiel die digitale Abgabe von Aufgaben. Auch werden aufgrund von Quarantänefällen einzelne Übungsgruppen online abgehalten oder aufgenommen.

Von Lena Hilf