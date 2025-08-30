Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline:

Bist du mein Messerschleifer? Denn du machst nicht nur mich scharf! Ob wertvoller Wetzstein oder zehn Euro IKEA-Variante – mit diesem Gerät wird das Kochen wieder zu einem großen Freudenfeuer. Taschenmesser, Gemüsemesser und für die Mutigen auch Buttermesser – euch sind keine Grenzen gesetzt! Aber Vorsicht: Warnt eure Mitbewohner:innen unbedingt vor, um blutende Wunden und abgetrennte Fingerkuppen zu vermeiden. Denn wer erwartet schon scharfe Messer in einer WG-Küche?

Von Lily Grau

Online:

Der Spezialist deiner Wahl für gynäkologische Fragen ist noch immer Dr. Google? Zeit, das zu ändern! Die Suchmaschine Gynformation.de hilft dabei, eine passende gynäkologische Praxis zu finden – diskriminierungsfrei, sensibel und auf Augenhöhe. Ob Vaginismus, Endometriose, Transidentität oder Brustkrebs: Mithilfe von Suchfiltern lassen sich gezielt Behandler:innen finden, die sich auf bestimmte Themen spezialisiert haben, eine schmerzfreie Untersuchung gewährleisten und die durch explizite Empfehlungen anderer Patient:innen auf Gynformation aufgenommen wurden. Plus: Ein Glossar erklärt die Filterbegriffe ganz ohne Fachchinesisch.

Von Anja Thea Haffner