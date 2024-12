1. Auf welches Kunstwerk wird hier angespielt?

2. Wo ist Waldo?

3. Wer ist Mephisto?

4. Finde alle neun Orangen!

5. Welche drei Feiertage verstecken sich in diesem Bild?

6. Wer hat an der Gleitsichtbrille gespart?

7. Finde den Spitzel!

8. Wo wird gerade Korrektur gelesen?

9. Finde vier verschiedene Tiere!

10. Welcher Hut spielt auf einen Weltweit-Artikel an?

Am letzten Layoutwochenende vor Weihnachten hat sich die Redaktion zu einem festlichen Wimmelbild konstelliert. Schaffst du es, alle Orangen zu finden und den Spitzel zu enttarnen? Die Lösungen (zum Überprüfen oder Schummeln) findest du auf unserem Instagram-Kanal @ruprechthd.