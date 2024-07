Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline:

Lange Zeit habe ich mich mit unreifen Tomaten und schimmeligen Gurken aus dem Supermarkt zufriedengegeben. Doch damit ist Schluss. Seit diesem Frühjahr habe ich als Studentin endlich einen Grund gefunden, früh aufzustehen: den Wochenmarkt. Hier schlendere ich mit meinem Körbchen unterm Arm an den kleinen, bunt überdachten Ständen vorbei und kaufe für die Hälfte meines Monatsgehalts mein Eigengewicht in Spargel. Teuer – ja, aber für den Preis bekomme ich Qualität, Nachhaltigkeit und das Gefühl, ein bisschen besser zu sein als alle anderen.

Von Mara Renner

Online:

„The Man in Seat 61“ ist eine Website, die auf ihrer Homepage Awards aus den 2000er und 2010er Jahren zeigt und deren Logo einfach wortwörtlich ein verpixeltes Foto von einem Mann im Zug schmückt. Zynisch gesagt sieht man der Website ihr Alter an, doch trotzdem: TMiS61 ist eine unfassbar hilfreiche Seite, die Infos zu Zugtickets und ÖPNV in ganz Europa bietet. Nicht nur für Budget-bewusste Reisende wie Studierende ist die Website also ein wahrer Segen.

Von Matthias Lehnen