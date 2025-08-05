Pommes, Decken im Gras und ziviles Engagement – der „Verein gegen Müdigkeit“ im „Bella Park“ denkt Stadtgemeinschaft neu und bringt Menschen zusammen. Auch der ruprecht war zu Besuch

Im Bermudadreieck zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis, neben Wettbüro, Discounter und leerstehenden Firmengebäuden liegt ein schmaler Grünstreifen in der Kurfürsten-Anlage. Der namenlose Park wurde im Jahr 2023 vom Verein gegen Müdigkeit „Bella Park“ getauft – ein optimistischer Kontrast zur aktuellen Baustelle und der regelmäßigen Polizei-Präsenz.

Als wir dem Bella Park an einem schwülen Freitagnachmittag einen Besuch abstatten, treffen wir auf Johnny, der im Kiosk gerade Getränke und Pommes verkauft. Er macht hier ein Praktikum und studiert Soziologie, besonders aus diesem Blickwinkel finde er das Projekt auch spannend. Öffentliche Räume werden schon seit längerer Zeit eingeschränkt, viel wurde privatisiert.

Heidelbergs „Akademiker:innenblase“ verstärkt soziale Ungleichheit

Beim Bella Park handelt es sich um einen der wenigen Orte in Heidelberg, an dem die Stadtverwaltung Obdachlose toleriert. Bei den Veranstaltungen des Vereins treffen verschiedene Gruppen aufeinander und teilen sich gemeinsam einen Raum. Hierbei darf man gerne mit anderen in Kontakt treten oder sich auf eine der ausgebreiteten Decken im Rasen legen. Wichtig ist, dass jede:r den Raum so nutzen darf, wie er:sie es gerade braucht.

Wie wir einen bestimmten Raum nutzen, hängt oftmals nicht von uns selbst ab. Gerade Heidelberg, mit seiner Universität oder dem Tourismus, stellt nur bestimmten Gruppen Raum zur Verfügung. Dass dies nicht für alle Menschen zutrifft, zeigt beispielsweise die Tatsache, dass Geflüchtete, sozial schwächere Menschen oder Obdachlose meist aus dem historischen Altstadtkern „vertrieben“ werden. Johnny bemerkt, dass diese soziale Trennung in anderen Städten weniger spürbar ist. Gerade Heidelberg mit seiner „Akademiker:innen-Blase“ verstärke soziale Ungleichheit auch auf räumliche Weise. Diese Trennung verschiedener Bevölkerungsgruppen möchte der „Verein gegen Müdigkeit“ aufbrechen, einen Raum für alle schaffen. Gleichzeitig werden soziale Barrieren abgebaut: Ein Park, der eigentlich von vielen Menschen gemieden wird, wird wieder benutzt.

Eine Limonade kostet zwei Euro, die Portion Pommes sogar nur einen

Shooresh Fezoni, einer der Gründer des Vereins war nach dem Dreh einer Doku über den „Alter“ in Mannheim – ebenfalls ein gemeinwohlorientierter Kultur- und Bewegungsort – inspiriert, auch in Heidelberg einen Raum für alle zu schaffen. Wie der Name bereits verrät, setzt sich der Verein gegen die geistige Müdigkeit der Menschen ein, die aufgrund von Krisensituationen oder dem durchstrukturierten Alltag entstanden sind. Angetrieben durch den Wunsch nach Veränderung werden Möglichkeiten geschaffen, aus dem Alltag auszubrechen und mit Menschen in Kontakt zu treten.

Besonders beliebt sind die Konzerte, die im Park regelmäßig stattfinden. Hierzu kommen auch viele Menschen, die sonst nicht Stammbesucher sind. Darüber hinaus reicht das Veranstaltungsrepertoire von Näh-Workshops, Qigong und Schulhofspielen über Bepflanzungseinsätze und Hörspielvorführungen bis hin zu monatlichen offenen Planungstreffen, bei denen jede:r seine Ideen für die Zukunft des Parks einbringen kann. Auch wenn gerade kein spezielles Event stattfindet, kann man donnerstags und freitags ab 15 Uhr sowie samstags ab 14 Uhr vorbeikommen und sich an der Spielesammlung bedienen oder eine Partie Tischtennis spielen. Eine Limonade kostet zwei Euro, die Portion Pommes sogar nur einen.

Ein billiger Mensa-Ersatz ist der Verein gegen Müdigkeit allerdings nicht: Ziel ist nicht, den nächsten hippen Kulturort zu errichten, sondern ein niedrigschwelliges, billiges oder kostenloses Angebot von Veranstaltungen zu ermöglichen, sodass niemand ausgeschlossen wird und nur konstanter Konsum zum Dasein berechtigt. Dass das funktioniert, erzählt uns auch Michael*, der sich häufig im Bella Park aufhält. Er findet das Projekt super und freut sich über neue Gesichter.

Typisch für zivilgesellschaftliches Engagement besteht das Team des Vereins aus einem bunten Mix Ehrenamtlicher, Praktikant:innen und in Teilzeit oder Vollzeit angestellter Kräfte – dabei bräuchte es gerade in solchen Projekten dringend mehr Vollzeitstellen, um Kontinuität und Wirkung zu sichern. Deshalb ist der Verein auf viel ehrenamtliches Engagement angewiesen und Johnny betont, dass auch er immer eigene Ideen einbringen kann. Er möchte beispielsweise einen Kunsttisch anbieten, an dem Menschen gemeinsam kreativ werden können.

Bei unserem Besuch begegnen wir auch Niklas*, der eine kleine Werkstatt aufgebaut hat, bei der er gegen eine kleine Spende Armbänder und Schlüsselanhänger herstellt. Selbst ist er bei jeder Veranstaltung dabei und kennt sowohl die Veranstalter:innen als auch Teilnehmenden. Bei einer Runde Tischtennis mit Johnny und Ricardo, der im Bella-Park als Ping-Pong-Profi bekannt ist, lassen wir den Abend ausklingen – ein Spielplatz mitten in der Stadt, der zeigt, wie aus einem schwierigen Ort ein gemeinsamer werden kann.

*Namen von der Redaktion geändert

Von Eileen Taubert und Anja Thea Haffner