Es ist Januar und das Kaspertheater geht in die nächste Runde – statt mit roter

Zipfelmütze mit gelber Föhnfrisur. In Kürze findet Trumps Amtseinführung statt. Wer

schon 2017 die Tage bis zum Ende seiner Präsidentschaft zählte, muss nun erneut die

Ohren steifhalten: Es folgen weitere vier Jahre in der amerikanischen Villa Kunterbunt

mit einem 78-Jahre alten Kleinkind, das sich die Welt macht, widdewidde wie sie ihm

gefällt.

Fast 74 Millionen Menschen finden das geplante Abtreibungsverbot top, den Bau von

Inhaftierungslagern, in denen Migrant:innen vor einer Massen-Deportation

untergebracht werden sollen, super. Nicht einmal die Erwägung eines Einsatzes des

Militärs gegen Zivilisten im eigenen Land konnte die Mehrheit der US-Amerikaner

abschrecken.

Sie haben sich für 48 Monate Chaos im Abo-Modell entschieden, ohne das

Kleingedruckte zu lesen, und buchten: Den Missbraucher im Elfenbeinturm und sein

Gruselkabinett, das sich wie eine Satire auf sich selbst anhört – ein Klimaleugner, der als

Energieminister eingesetzt werden soll, ein Impfgegner und Verschwörungstheoretiker

als Gesundheitsminister, eine Putin-Anhängerin als Inlandsgeheimdienstchefin.

Während also die G7 Jahr um Jahr „Mein rechter, rechter Platz ist leer“ spielen, braucht

man sich über einen Rechtsruck nicht zu wundern. Zudem gilt: Nach der Wahl ist vor der

Wahl und auch hierzulande klopfen die Populisten immer lauter an die Türen des

politischen Zentrums. Trumps ideologische Nachbarn heißen Tino Chrupalla und Alice

Weidel und teilen nicht nur seine Abneigung gegen Zuwanderung – quasi dasselbe in

blau. Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland im Februar nicht in die amerikanischen

Fußstapfen tritt und wir uns vierjährige Realitätsflucht-Kreuzfahrten sparen können, wie

sie nun in den USA angeboten werden.

Man kann es den Bürger:innen dieses Landes, in dem das Phänomen des Horrorclowns

seinen Ursprung hat, wohl nicht verübeln. Also reichet dem Hauptdarsteller die rote

Pappnase, um das Ensemble zu komplettieren. Denn nun heißt es: Vorhang auf für die

Ära des politischen Improvisationstheaters!

Von Eileen Taubert