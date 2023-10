Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline:

Eine Zeile am Tag schaffe ich. One Line A Day heißt das Tagebuch, das Platz für fünf Jahre hat. Eine Seite steht für einen Kalendertag, so sieht man immer, was man die Jahre zuvor an diesem Tag gemacht hat. Zugegeben, manchmal muss ich einige Tage nachtragen, aber am Ende weiß ich trotzdem, was ich am 11. Juli vor fünf Jahren gemacht habe: Käsespätzle gegessen. Eine Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben, die sonst im Wusel des Alltags in Vergessenheit gerieten.

Online:

Beim Aufräumen hörte ich vor einer Weile den Doku-Podcast Inside Kabul Luftbrücke. Erzählt wird die Geschichte einer waghalsigen Evakuierungsaktion im Sommer 2021 nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Zwischen T-Shirts und alten Fotos sitzend hörte ich von Menschen, die in Flugzeugfahrwerke klettern, um aus ihrer Heimat zu fliehen. Echte Tonaufnahmen dokumentieren den Entstehungsprozess der Kabul Luftbrücke, einer Initiative, die von Journalist:innen und Aktivist:innen gegründet wurde. Die Unmittelbarkeit hat eine wahnsinnig ergreifende Kraft.

Von Eileen Taubert

Eileen Taubert Eileen Taubert studiert Französisch und Germanistik. Seit 2022 schreibt sie für den ruprecht über die kleinen und großen Fragen des studentischen Alltags.