Prüfungsphase, alles scheiße, keine Lust? Hier kommt deine Lösung! Das bewährte Format „study with me“ gibt es jetzt auch schriftlich, extra für dich! Klingt scheiße? Dann hab ich alles richtig gemacht, denn ich will hier definitiv nichts schönreden. Los geht’s morgens um acht. Mein Wecker klingelt, denn das Ich von gestern wollte meinen Neujahrsvorsatz umsetzen: Jeden Tag joggen gehen. Doch die Schwerkraft ist heute stärker als sonst.

Neun Uhr. Ich sollte dringend den Weckerton ändern. In irgendeine andere Melodie, die ich dann in wenigen Tagen hassen werde. Ich schäle mich aus dem Bett. Meine milde Winterdepression droht sich mittlerweile in eine ausgewachsene Frühjahrsmüdigkeit umzuwandeln. Bei dem Versuch, eine neue Hafermilch zu öffnen, schwappt mir der halbe Inhalt über den Tisch. Ich verfluche die Hafermilchmarke dafür, dass sie den Schraubverschluss durch einen dieser am Karton befestigten Deckel ausgetauscht hat.

Los geht’s, letzte Vorlesung, noch einmal aufpassen, Schlusssprint! Nach fünf Minuten bin ich raus, vorne nur unverständliche Hieroglyphen. Wieder zuhause sitze ich mit leerem Blick vor einem noch leereren Blatt Papier, das Rechnen will heute auch nicht so recht. Sollte es mich beunruhigen, dass meine Zimmerpflanze nur dann blüht, wenn ich verreist bin? Mag sie mich nicht?

Ich beschließe, noch kurz in den Briefkasten zu schauen, bevor ich mit dem Lernen beginne. Den Inhalt lege ich ungesehen auf den Papierhaufen mit der virtuellen Aufschrift „Probleme für nach der Klausur“. Ob es in der Bib gerade einen Tisch für mich gäbe? Jetzt aus dem Haus gehen lohnt sich nicht mehr, es ist schon wieder dunkel.

Wäre das ein Video, würde jetzt Fahrstuhlmusik ertönen, dazu eine Aufnahme meines fancy Abendessens mich, wie ich gemütlich auf dem Sofa eingekuschelt doch noch in meine Vorlesungsnotizen schiele, statt mich zu entspannen. Absoluter Lifehack von mir: zum Einschlafen einfach noch ne Runde Nachrichten anhören, dann grübelt ihr zur Abwechslung mal über andere Probleme nach. Und denkt dran: Egal ob bestanden oder nicht, bald ists vorbei.

Von Lena Hilf