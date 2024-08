Was habt ihr in letzter Zeit so getippt? Spielstände, Tordifferenzen, Gruppensieger, französische und europäische Wahlergebnisse oder gar EM-Sieger? Die EM im Rückblick, oder die glorreichen Vier: England überzeugt online mehr mit „Hey Jude“ (Bellingham) als mit Southgate, die Niederlande ist irgendwo zwischen links und rechts via türkischem Eigentor in die Halbfinals gerutscht, Spaniens Handballtaktiken sind unvergleichlich und Frankreich hat Stand jetzt kein einziges reguläres Tor erzielt. Doch die Spannung neben dem Platz macht das ganze viel interessanter: Helga 50+ lässt beim tippen alle kalt, Frankreich wählt, Wolfsgrüße werden gezeigt und Saxophon gespielt.

Was sagt diese EM über Europa aus? Alle Fans sind zusammengekommen, alle europäischen Facetten schwappen nach oben und dann wählt Frankreich, auch dank Mbappés klarer Haltung, mit hoher Wahlbeteiligung gegen rechts. Die EM gastiert in Deutschland und wir schauen dem Treiben auf und neben dem Platz zu. Wir schauen zu, wie nicht-gekaufte Fans feiern, einander in die Arme fallen und Fahnen schwenken. Wir sitzen im Autokorso, beim Grillen und beim Public Viewing (seltsame Denglische Bezeichnung für gemeinsames Fußball Gucken, nicht zu verwechseln mit dem Englischen public viewing = Leichenschau).

Wann immer wir in letzter Zeit Fußball geschaut haben, also oft, kam Eines dabei nie zu kurz – Werbung. In der Halbzeitpause sagt mir temu ich kann shoppen wie ein Milliardär, na klar, wenn ich schon beim Tippen bin, kann ich neben Sportwetten auch gleich noch gamified shoppen. Manches Marketing ist zweifelhaft, anderes konstant solide, so das von Engelbert Strauss. Bei Engelbert kriegt man alles: dreieinhalb Kilogramm Waschpulver, Stahlkappenschuhe mit goldenen Sohlen und EM-Handtücher. Aber wer will bitte EM-Handtücher zum Einkauf dazu, wenn man auch einfach ein kostenloses Check24-Trikot haben kann! EM-Checkergebnis: Kroosartige Unterhaltung!

Von Sonja Drick

Das EM-Finale England Spanien entschied sich erst nach Redaktionsschluss