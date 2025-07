Ein später Nachfolger der Monchichhis? Der neue Mikrotrend-Endgegner sind die sogenannten Labubus. Das neue, teure Spielzeug der Stunde.

Es ist längst bekannt, dass Tiktok und Instagram die effektivsten Katalysatoren für unbedachten Konsum sind. Oft findet man die von Influencern vorgeführten Produkte dann doch irgendwann toll, es hat in gewisser Weise eine Magnetwirkung wenn uns etwas aufdringlich in die Kamera gehalten wird. Bei den Labubus habe ich da jedoch noch Vertrauen in meine eigene Willenskraft. Viele Influencer lobpreisen sie. Wer ist man denn 2025 überhaupt noch ohne Labubu! Ein neues Tiktok Statussymbol des „It-Girls“, jedoch keine langlebige Investition. In vier Wochen findet man vermutlich ganze Sammlungen davon auf Ebay Kleinanzeigen, es muss ja Platz geschaffen werden für neue Figürchen, was auch immer uns als nächstes erwartet. Sind es 2026 dann kleine Blobfisch-Plüschtiere mit rosa Bäckchen?

Was 1980 die Monchhichis waren, waren 2023 die Sonny- Angels (kleine Plastikpüppchen) und sind 2025 anscheinend die Labubus. Was bei kleinen, affenähnlichen Figuren anfing, ist nun nicht mehr so leicht identifizierbar. Was stellen die Labubus dar? Fabelwesen? Skurril dann der Fakt, dass sie vor allem von Erwachsenen getragen werden. Am besten auch noch ganz präsent als Krönung der Handtasche. Der Labubu wird nicht für die Hèrmes Tasche gekauft, sondern die passende Hèrmes Tasche für den Labubu. Noch ein Beweis dafür, dass wir immer realitätsferner werden. Befremdlich. Oder hat der Hype um die Plüschgestalten eine tiefere Bedeutung, für die meine Vorstellungskraft ihre Grenzen aufweist? Vielleicht handelt es sich auch einfach um ein soziales Experiment.

Die Labubus treffen genau den Nerv der Zeit. Sie sind stark limitiert, wecken genau den Instinkt vom Menschen, der chronically online ist – schnell was abbekommen, bevor man zu kurz kommt. Und wenn man dann die Ehre hat, das scheinkostbare Plastikviech in der Hand zu halten, ist der Hype wahrscheinlich längst um – man war ganze 2 Wochen zu spät.

Von Nina Thomann