Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline: An alle Fans von Sherlock Holmes, Agatha Christie und Murder Mystery: Der 100-seitige Roman „Cain’s Jawbone“ gilt als eines der schwierigsten Kriminalrätsel. Für alle, die sich selbst als Hobby-Detektiv:innen betiteln, also die perfekte Abendlektüre. Eure Aufgabe ist es, die Seiten in der richtigen Reihenfolge des Geschehens zu ordnen. Es gibt aber nur eine richtige Lösung. Die Seiten kann man dann dem Verlag schicken. Und um euren Ehrgeiz zu fördern: Seit 1934, dem Erscheinungsjahr, haben es nur vier Menschen geschafft, den Fall zu lösen.

Von Amélie Lindo

Online: Kaum jemand wählt noch ein Buch über den endlosen Dopaminrausch in Form von Tiktok, Instagram & Co. Wieso also nicht mal ein Hörbuch über seine Airpods, die man eh den ganzen Tag in den Ohren hat, anmachen? Einfach mal auf Spotify nach dem Buch suchen, was man schon seit Jahren immer mal lesen wollte. Dort gibt es nämlich erstaunlich viele und aktuelle Bücher – von Klassikern wie „1984“ und „Stolz und Vorurteil“ bis hin zu modernen Werken wie „Die Wut, die bleibt“. Auf Spaziergängen und beim Joggen begleitet mich zurzeit „Utopien für Realisten“ von Rutger Bregman.

Von Heinrike Gilles