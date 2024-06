Sommersemester, Sonne, Sonnenschein – könnte es etwas Besseres geben? Das denken nicht nur wir Studis hier, sondern auch all unsere Freunde und Verwandte. Aus Versehen hat man eine WhatsApp bejaht oder beim Telefonat mit Oma mal kurz unvorsichtig zugesagt und schon stehen sie vor der Tür und wollen unterhalten werden.

Wenn ihr so wie ich bereits euren Bachelor in dieser schönen Stadt absolviert habt, dann gehen euch auch langsam die Ideen aus. Denn obwohl „wir ja nur kommen, um dich zu sehen“, sind sie doch hungrig auf jedes neue Detail.

Das Stift Neuburg und die Himmelsleiter reichen da schon lange nicht mehr und die Alte Brücke ist zwar „immer wieder schön“, doch die Kamera wird mittlerweile nach drei obligatorischen Fotos wieder sinken gelassen.

Es muss also etwas Neues her für diese neugierigen Sommergäste. Etwas, dass die Insta-Freundin mit dem Hashtag #TravelingIsTheBestEducation versehen und die Oma den geschichtsinteressierten Nachbarn erzählen kann. Kurz gesagt: eine neue Sehenswürdigkeit. Wer diese präsentieren möchte, muss sich abends an die Südseite der Heiliggeistkirche begeben und wird sie mit etwas Glück finden: die in Stein gehauenen Brezeln. Sie sind das sogenannte Brezelmaß. Mit dem Brezelmaß wurde die Größe der Brezeln festgelegt, nach der sich die Bäcker richten mussten. Kleinere Brezeln drücken gleichzeitig Kornknappheit aus. Es kommt nur nachts zum Vorschein, wenn die Geschäfte geschlossen sind, bei denen Oma tagsüber noch Postkarten gekauft hat. Wer also vom Sundowner auf dem Schloss noch durch die Altstadt zieht, kann den Wissenshunger seiner Gäste von nun an damit stillen: steinernen Brezeln.

Von Sara Haase