Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline: Virginia Woolfs Essay „A Room for one’s own“ wurde 1929 veröffentlicht. Also warum sollte man ihn heute – fast hundert Jahre später – noch lesen? Die einfachste Antwort lautet: Er ist witzig. Woolf zeigt mit feinem und kenntnisreichem Humor auf, wie Frauen in der Literaturgeschichte benachteiligt wurden und warum deswegen ein eigenes Zimmer und genug Geld ein zentrales feministisches Anliegen sein sollten. Sie nimmt uns dabei auf einen Spaziergang durch Oxbridges Bibliotheken mit, zu denen sie als Frau allein keinen Zutritt hat, und gewährt uns Eintritt in ihre eigene Gedankenwelt.

Von Simon Stewner

Online: Wer liebt es nicht, wenn eine Serie einen so richtig schön emotional zerstört und dann wieder zusammenflickt. Comfort, Lachflashs und ganz viele Taschentücher: Fleabag – ein kreatives Meisterwerk von Phoebe Waller-Bridge. Ursprünglich eine One-Woman-Show auf den Bühnen Londons, dreht sich die Serie um das bizarre Leben einer Frau, die eine ganz besondere Beziehung zu uns als Zuschauer:innen hat. Ein heißer Priester, eine tote beste Freundin und ein Meerschweinchen-Café: Was will man mehr?

Von Ayeneh Ebtehaj

Simon Stewner Simon Stewner studiert im Global History im Master of Arts und ist seit Oktober 2023 beim ruprecht. Er interessiert sich sowohl für (stadt-)historische als auch gesellschaftliche Themen. Wenn er nicht gerade über seinen nächsten ruprecht-Artikel nachdenkt, unterstützt er die Bildredaktion.

Ayeneh Ebtehaj Ayeneh Ebtehaj studiert Politikwissenschaft und Anglistik und schreibt seit dem Sommersemester 2023 für den ruprecht und leitet seit November 2023 das Ressort Studentisches Leben. Sie interessiert sich vor allem für kulturelle Themen und alles, was Studierende in Heidelberg beschäftigt. Ansonsten setzt sie sich auch gerne mit internationaler Politik auseinander.