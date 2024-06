Unsere Redakteur:innen legen euch ans Herz, was sie in letzter Zeit geliebt oder worüber sie gelacht haben. Empfehlungen aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Waffeleisen über Reiseziele bis hin zu Podcasts, Apps und Co.

Offline:

Das Recyclingkaufhaus Heidelberg ist ein mystischer Ort. Es gibt Schilder am Hauptbahnhof und am Römerkreis, doch weder hier noch dort wird man fündig. Stattdessen versteckt sich das Recyclingkaufhaus im Eppelheimer Industriegebiet. Ein chaotisches Grundstück erwartet einen, doch es gibt viel Gold zu finden: Vom Porzellan der letzten Jahrzehnte, DVDs, Büchern bis hin zu Kleidung und Schmuck. Ob einige der Möbel, zum Teil aus Wohnungsräumungen, nicht verflucht sind, können wir nicht garantieren, aber es lohnt sich definitiv, mal vorbeizuschauen.

Von Matthias Lehnen

Online:

Dir fehlt die Minze für den Mojito oder du möchtest dich mal an selbstgemachten Holunderblütensirup herantrauen? Mit der Onlinekarte von „mundraub“ findet man rund um Heidelberg verschiedene Standorte von saisonalem Obst, Kräutern und Nüssen. So verstecken sich entlang des Philosophenwegs Walnüsse und Mirabellen und in der Altstadt kann man Maulbeeren finden. Zudem gibt der Blog der Website Tipps zum richtigen Ernten und Sammeln, sowie Rezepte fürs direkte Verarbeiten der gefundenen Schätze. Na, dann mal guten Appetit!

Von Julia Hauer