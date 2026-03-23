8:30, so hatte ich mir vorgenommen,
da würde ich ganz wohl besonnen,
bereits in der leeren UB sitzen.
Büffelnd, lernend, schwitzend.
9:32 war es dann bereits soweit,
durch Migräne und fehlende Heiterkeit,
schleppte ich mich aus dem Bett.
Eine Stunde später, das klappt, das geht fett.
10:35 auf dem Weg zum Teegut,
mit leerem Magen und derbem Kaffee Entzug,
da bemerkte ich dann, ojeh!
Mir fehlt mein scheiß Portmonnaie.
11:10 hungrig, genervt und gestresst wieder daheim.
Das kann doch jetzt echt nicht sein…
Nun war auch noch das Handy weg.
Wie hab ich das denn jetzt vercheckt?
11:43 wird der Rückweg drei mal abgegangen
Keine Spur, kein Signal. Das wurde abgefangen.
Jetzt erst recht am Panik schieben,
Wie soll ich es jetzt wieder kriegen?
12:15 dann der Lichtschein, die Lösung!
Jetzt kommt die App zur Lokalisierung.
Ganz weit weg, irgendwo in der Altstadt
Da gab es wer in nem koreanischen Shop ab.
13:38 kam ich endlich an im Lesesaal.
Der Raum ganz stickig, überfüllt – total suboptimal.
Erst mal hinsetzen und Glosse schreiben.
Alles nur nicht Uni, lieber Zeit vertreiben.
...studiert Biowissenschaften, schreibt seit WS 2023 für den Ruprecht und nutzt Interviews als Grund um mit interessanten Leuten zu reden
...studierte bis 2025 Molekulare Biotechnologie, schrieb vor allem für das Ressort Wissenschaft und illustrierte Artikel. Von April 2023 bis Juli 2024 etablierte er als Leitungsmitglied die Bildredaktion. Anschließend übernahm er bis November 2024 das Online-Ressort.
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