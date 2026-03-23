8:30, so hatte ich mir vorgenommen,

da würde ich ganz wohl besonnen,

bereits in der leeren UB sitzen.

Büffelnd, lernend, schwitzend.

9:32 war es dann bereits soweit,

durch Migräne und fehlende Heiterkeit,

schleppte ich mich aus dem Bett.

Eine Stunde später, das klappt, das geht fett.

10:35 auf dem Weg zum Teegut,

mit leerem Magen und derbem Kaffee Entzug,

da bemerkte ich dann, ojeh!

Mir fehlt mein scheiß Portmonnaie.

11:10 hungrig, genervt und gestresst wieder daheim.

Das kann doch jetzt echt nicht sein…

Nun war auch noch das Handy weg.

Wie hab ich das denn jetzt vercheckt?

11:43 wird der Rückweg drei mal abgegangen

Keine Spur, kein Signal. Das wurde abgefangen.

Jetzt erst recht am Panik schieben,

Wie soll ich es jetzt wieder kriegen?

12:15 dann der Lichtschein, die Lösung!

Jetzt kommt die App zur Lokalisierung.

Ganz weit weg, irgendwo in der Altstadt

Da gab es wer in nem koreanischen Shop ab.

13:38 kam ich endlich an im Lesesaal.

Der Raum ganz stickig, überfüllt – total suboptimal.

Erst mal hinsetzen und Glosse schreiben.

Alles nur nicht Uni, lieber Zeit vertreiben.