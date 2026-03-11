Unsere Redakteur:innen offenbaren euch, was sie in letzter Zeit gehasst oder worüber sie sich aufgeregt haben. Hass auf alles aus dem echten und dem digitalen Leben. Von Legosteinen über Warteschlangen bis hin zu Korruption und KI

Offline:

Abgestandener, befremdlich süßer Fritteusengeruch, betrunkene Massen, die sich nicht benehmen können und merkwürdig klebender Asphalt. Für diejenigen, die in der Altstadt studieren oder arbeiten, liefert Heidelberg jeden Dezember eine ganz persönliche Tortur: Den Weihnachtsmarkt. Mitte November freut man sich vielleicht noch, aber spätestens nach der dritten Schlacht gegen die Tourimassen auf dem Weg zur Bib ist der Spaß vorbei. Ich persönlich freue mich auf den Januar, vielleicht fahren dann auch mal wieder Busse vom Uniplatz ab.

Von Christiane Brid Winter

Online:

Es kann nicht oft genug gesagt werden: Niemand braucht Generative KI, vor allem keine Chatbots. Was einem vom Tech-Bro bis zum bildungsbürgerlichen Onkel als nächste Revolution unserer Arbeitswelt verkauft wird, ist nichts weiter als die ultimative Stellen-Rationalisierung – und dieses Mal sind die Jobs dran, die sowieso nur Mails hin und her schieben. Obwohl kein Job vollautomatisiert ohne menschliche Arbeitskraft funktioniert. KI denkt nicht, KI weiß nichts, LLM-KI berechnet nur die statistisch wahrscheinlichste Antwort. Lies den Seminartext lieber erst gar nicht, bevor du meinst, durch deine ChatGPT-Zusammenfassung eine Ahnung davon zu haben.

Von Justus Brauer