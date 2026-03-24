Und, wie seid ihr ins neue Jahr gestartet? Luftballons, Wunderkerzen und bunte kleine Explosionen im Himmel sind bei uns jedes Jahr wieder bezeichnend für die wohl meist gefeierte Nacht des Jahres. Ihr ahnt es, rollt vielleicht mit den Augen, weil das Thema ja nun wirklich alle schon mal erwähnt haben – aber bleibt bei mir, ich bringe Alternativvorschläge mit.

Klar, schön sieht es schon aus, wenn überall farbenfrohe Lichter im Himmel rumschwirren und Menschen ausgelassen böllern und schießen. Nicht so witzig ist es, wenn diese Böller auf Menschen, Autos und Gebäude gerichtet werden. Nicht so witzig ist es, wenn Tiere sterben, wegrennen und Traumata erleben, weil wir halt gerne mal die Sau rauslassen. Unter euch sind bestimmt einige, die dem geliebten Haustier erneut beigestanden und ständige Beruhigungfloskeln ins Ohr geraunt haben – ich hoffe von Herzen, euren Tieren geht es mittlerweile wieder gut.

Ich als Hundebesitzerin habe zu dem ganzen Spaß eine gefestigte Meinung. Trotzdem bin ich aber kein Miesepeter und gerne für Feiern zu haben, deswegen habe ich mal überlegt, wie man etwas leiser und umsichtiger ins neue Jahr starten kann. Neben dem Klassiker Wunderkerze zeigen uns andere Länder teils schon spektakuläre Drohnenshows, die nicht nur weniger Dezibel, sondern auch noch mehr Kreativität mitbringen. Persönlich toll fände ich in der Gruppe aufgeführte, extra eingeübte Tanzroutinen zum Lieblingslied. Man kann natürlich auch die heimische Lichterkette in den Partymodus schalten, der einem an jedem anderen Tag einen Anfall beschert. Oder aber man baut sich eine Dinowelt aus Kartoffelpüree, Brokkoli und Nuggets, die um Mittenacht in einer Welle aus Bratensoßenlava ausbricht.

Ganz egal was euch am besten gefällt oder noch einfällt, es gibt auch andere Ideen fürs Begrüßen des neuen Jahres, als Feuerwerkskörper. Bis zum nächsten Jahreswechsel kann man ja nochmal brainstormen und dann zusammen ein weniger panisch-lautes Silvester genießen.