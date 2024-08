Ein Sorgentelefon für gute und schlechte Zeiten: Wie du dir Hilfe holen oder dich engagieren kannst.

Prüfungsdruck, Stress mit Freunden oder Liebeskummer? Manchmal kann es helfen, einfach darüber zu sprechen. Und wenn das gerade nicht mit der besten Freundin, dem besten Freund oder den Eltern geht, dann kann vielleicht die Nummer-Gegen-Kummer helfen. Völlig anonym entscheidest nur du, was und wie viel du loswerden möchtest. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt jemand, der:die erstmal nur zuhört und dir bei Bedarf vorurteils- und wertfrei einen Rat oder eine neue Perspektive geben kann. Im Gespräch könnt ihr dann gemeinsam nach Lösungen für das Problem suchen.

Das Angebot ist komplett kostenlos und kann von Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr genutzt werden. Am Samstag, ebenfalls von 14 bis 20 Uhr, sitzen gemäß dem Konzept „Jugend berät Jugend“ junge Menschen an den Hörern. Den oder die „typische(n)“ Telefonberater:in gibt es nicht: Von jung bis alt ist alles vertreten. Die Nummer-Gegen-Kummer lautet dabei immer: 116 111.

Ganz aktuell ist auch die „Helpline Ukraine“, die unter 0800 500 225 0 erreichbar ist. Hier kann eine Beratung auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch entgegengenommen werden. Wenn Telefonieren nicht so dein Ding ist, dann kannst du über die Website auch mit einem:r Berater:in chatten oder einfach eine Mail schreiben.

Und wenn du dich selbst engagieren möchtest?

Das ist natürlich auch möglich, die Nummer-Gegen-Kummer sucht immer Unterstützer:innen, die mit viel Empathie und Ruhe für andere da sind. Bevor man zum Hörer greifen darf, durchläuft man eine mindestens 60-stündige Ausbildung, in der man auf verschiedene Gesprächssituationen vorbereitet wird. In Heidelberg selbst gibt es zwar keinen Standort von Nummer-Gegen-Kummer, dafür aber ganz in der Nähe in Wiesloch oder Mannheim.

Von Nikolai Glasow (nkg)