Läuft bei dir! Eine Anspielung, die genauso platt ist wie mein Fahrradreifen.

Ich fahre überall mit dem Rad hin, deshalb bin ich jetzt wie ein Fisch ohne Wasser (und ohne Deutschlandticket.) Wegen einer kleinen blöden Scherbe und der grandiosen Entscheidung meines Vergangenheits-Ichs, nicht in die pannensicheren Mäntel zu investieren, bin ich zum Laufen verdonnert.

Klar, ich könnte auch ein Nextbike nehmen. So ein Nextbike ist super, wenn ich zum Beispiel zum Bahnhof fahre und mein eigenes Rad dort nicht über mehrere Tage stehen lassen will. Aber auf dem Nextbike in die Altstadt fahren? Nein, danke. Ich kann meinen Bandscheiben neben 8 Stunden Sitzen am Tag unmöglich diese Schüttelpartie zumuten. Nicht, wenn sie die sanften Federungen meines lieben Drahtesels gewöhnt sind. Auf dem fühlt sich das Altstadtkopfsteinpflaster an wie eine kleine Unebenheit und nicht nach den daumendicken Spalten, über die ich tagtäglich radle- naja radelte. Aber was solls. Bis die Altstadtstraßen saniert oder die Nextbikes mit einer ordentlichen Federung ausgestattet sind, werde ich den Schlauch schon gewechselt haben – mehrfach.

Eine Glosse von Sara Haase