Dein Studium ist zu eintönig? Der ruprecht hat spannende Veranstaltungen gesammelt, die sich auch für Fachfremde eignen

Ein Studium kann manchmal wie ein Mikrokosmos sein. Man lebt innerhalb der eigenen Fächergrenzen und absolviert nach Interesse oder Pflicht. Aber die Welt der Studiengänge ist groß und reich an interessanten Themen und Veranstaltungen. Darum hier ein paar Vorschläge, mit welchen Vorlesungen man vielleicht auch mitten im Semester mal bei „den Anderen“ schnuppern kann.

Sich in Veranstaltungen eines anderen Studiengangs zu setzen, ohne sich wie ein Fisch auf dem Trockenen zu fühlen, ist natürlich nicht immer leicht. Wer sich aber ein wenig für Astronomie interessiert, sollte unbedingt die Vorlesungen „für Neugierige“ der Fakultät für Physik und Astronomie ausprobieren. Diese extra für Fachfremde konzipierten Vorlesungen führen in den Sommersemestern in einen Aspekt der Astronomie ein und vertiefen in den Wintersemestern zu eben diesem Thema. Dieses Wintersemester wartet die Vorlesung zum Beispiel mit schwarzen Löchern und Gravitationswellen auf euch.

Wer sich eher geneigt sieht, in der Biologie zu schnuppern, könnte wiederum in der Vorlesung „Prinzipien des Überlebens“ vorbeischauen. Diese Vorlesung beschäftigt sich mit den Herausforderungen für komplexe Lebensformen und die Lösungsansätze, die sich dafür entwickelt haben. Die Vorlesung bleibt durch viele Bilder und Beispiele auch für bloß Interessierte zugänglich.

Auch die Geistes- und Sozialwissenschaften haben natürlich das ein oder andere spannende Thema zu bieten. Wer vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr nochmal eine Auffrischung zum politischen System in Deutschland sucht, sollte unbedingt mal in der Vorlesung „Grundlagen des politischen Systems der Bundesrepublik“ in diesem Semester vorbeischauen. Dort gibt es einen Abriss über die wichtigsten Institutionen des politischen Systems und einige wichtige Akteure. Wer das Ganze lieber auf Basis des Gesetzes lernen möchte, sollte die Vorlesungen zum Staatsrecht besuchen, die in Staatsrecht 1 den Aufbau des Staates und in Staatsrecht 2 die Rolle der Grundrechte behandeln.

Wem aktuell relevante Themen nicht gefallen, der könnte sich vielleicht für die Ringvorlesung der Mediävistik am Germanistischen Seminar begeistern. Die verschiedenen Dozierenden referieren dabei jedes Wintersemester wöchentlich zu einem anderen Thema. Dieses Semester warten zum Beispiel „Figuren in der mittelalterlichen Literatur“ wie Iwein oder Parzival auf euch.

Wer sich für Kunst interessiert, könnte mal das Propädeutikum „Form und Stil” der Kunstgeschichte ausprobieren. Dort werden die Entwicklungen der Kunst vom Mittelalter bis in die Moderne nachvollzogen.

Und wenn man sowieso schon dabei ist den eigenen Stundenplan zu füllen, könnte man es ja auch mal mit einem Sprachkurs, wie etwa „Modernes Japanisch 1“ von einem Institut statt des ZSLs probieren. Die Liste lässt sich ewig weiterdenken, denn die Welt steht einem an der Uni praktisch offen. Es lohnt sich also, ruhig mal jenseits des eigenen Faches das Vorlesungsverzeichnis zu durchforsten.

Von Marco Winzen