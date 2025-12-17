Heiter ist Herr Wladimir

Denn Witkoff lauscht, wenn er diktiert

Und nicht nur das! Der Ami gibt

Den Russen jetzt Verhandlungstipps!

So rief der Steve im Kreml an

Zur Rettung von Putins „Friedensplan”

Juri Uschakow geht ans Telefon

Bei Verhandlungen Putins Top-Person

„Hey Juri! Na, wie geht’s Dir so?“

„Nicht schlecht, ich bin noch im Büro.

Doch sag mal, warum rufst Du an?

Das hast Du heut doch schon getan!“

„Ich geb Euch noch was an die Hand

Für das Gespräch mit Donald Trump!

Ihr überzeugt am Telefon

Mit Schmeichelei und ganz viel Lob

Schwärmt von Donalds Gaza-Plan

Sagt, er sei ein Friedensmann

Schlagt ihn für den Nobelpreis vor

Dann öffnet er Euch Tür und Tor“

„Nach Kyjiw, Charkiw und Luhansk?“

„Ihr kriegt die Ukraine ganz“

„Auch Polen und das Baltikum?“

„Na klar, sonst wär’s ja schade drum“

„Das klingt ganz gut, doch ich will warnen:

Mit Putin ist grad nicht zu spaßen!

Keine Waffen mehr an die Ukrainer,

Oder der Friedensdeal ist im Eimer!“

„Natürlich nicht, seid unbesorgt

Die kriegen keinen Tomahawk“

„Und in die NATO dürfen sie nicht!“

„So wahr Trump Wahlversprechen bricht“

„Dann wollen wir mal nicht so sein

Der Friedensplan klingt doch ganz fein

Wir laden bald den Donald ein

Und Putin lässt sich ganz viel Zeit“

Witkoff legt den Hörer nieder,

Über sein Geschick erfreut

Auch Trump ist ganz aus dem Häuschen

Russland ist ein guter Freund!

Währenddessen, spät im Kreml:

Putin wird vor Lachen rot

Prusten, schallendes Gelächter

„Mensch, was für ein Vollidiot“

Von Florian Schröer