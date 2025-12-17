Heiter ist Herr Wladimir
Denn Witkoff lauscht, wenn er diktiert
Und nicht nur das! Der Ami gibt
Den Russen jetzt Verhandlungstipps!
So rief der Steve im Kreml an
Zur Rettung von Putins „Friedensplan”
Juri Uschakow geht ans Telefon
Bei Verhandlungen Putins Top-Person
„Hey Juri! Na, wie geht’s Dir so?“
„Nicht schlecht, ich bin noch im Büro.
Doch sag mal, warum rufst Du an?
Das hast Du heut doch schon getan!“
„Ich geb Euch noch was an die Hand
Für das Gespräch mit Donald Trump!
Ihr überzeugt am Telefon
Mit Schmeichelei und ganz viel Lob
Schwärmt von Donalds Gaza-Plan
Sagt, er sei ein Friedensmann
Schlagt ihn für den Nobelpreis vor
Dann öffnet er Euch Tür und Tor“
„Nach Kyjiw, Charkiw und Luhansk?“
„Ihr kriegt die Ukraine ganz“
„Auch Polen und das Baltikum?“
„Na klar, sonst wär’s ja schade drum“
„Das klingt ganz gut, doch ich will warnen:
Mit Putin ist grad nicht zu spaßen!
Keine Waffen mehr an die Ukrainer,
Oder der Friedensdeal ist im Eimer!“
„Natürlich nicht, seid unbesorgt
Die kriegen keinen Tomahawk“
„Und in die NATO dürfen sie nicht!“
„So wahr Trump Wahlversprechen bricht“
„Dann wollen wir mal nicht so sein
Der Friedensplan klingt doch ganz fein
Wir laden bald den Donald ein
Und Putin lässt sich ganz viel Zeit“
Witkoff legt den Hörer nieder,
Über sein Geschick erfreut
Auch Trump ist ganz aus dem Häuschen
Russland ist ein guter Freund!
Währenddessen, spät im Kreml:
Putin wird vor Lachen rot
Prusten, schallendes Gelächter
„Mensch, was für ein Vollidiot“
Von Florian Schröer
...studiert molekulare Biotechnologie und ist seit dem Sommersemester 2023 beim ruprecht. Meistens schreibt sie wissenschaftliche Artikel oder über das studentische Leben. Seit November 2023 kümmert sie sich außerdem um die Website und den Instagram-Kanal des ruprecht.
