Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist in das militärische Drohnenabwehrgeschäft eingestiegen. Bei einer Veranstaltung am Dienstag am Standort Brandenburg an der Havel wurde der Betrieb aufgenommen. Über die Tochtergesellschaft HD Advanced Technologies wurde mit dem amerikanisch-israelischen Rüstungsunternehmen Ondas Autonomous Systems zu diesem Zweck das Joint Venture ONBERG Autonomous Systems gegründet. Dieses begann mit einer Live-Vorführung unter Beisein des Brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und des israelischen Botschafters Ron Prosor mit dem operativen Geschäft. Mit diesem Schritt unterstreicht der Konzern seine Expansionspläne in den Rüstungsbereich. Heideldruck kooperiert bereits mit dem Rüstungszulieferer Vincorion Advanced Systems.
Von Simon Buck
… studiert Geschichte im Master (vorher Politik & Geschichte im wunderschönen Greifswald) und schreibt seit Frühling 2026 für den Ruprecht. Er begeistert sich für Themen rund um KI, wirtschaftliche Zusammenhänge und Geopolitik.
...studiert molekulare Biotechnologie und ist seit dem Sommersemester 2023 beim ruprecht. Meistens schreibt sie wissenschaftliche Artikel oder über das studentische Leben. Seit November 2023 kümmert sie sich außerdem um die Website und den Instagram-Kanal des ruprecht.
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