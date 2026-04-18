Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist in das militärische Drohnenabwehrgeschäft eingestiegen. Bei einer Veranstaltung am Dienstag am Standort Brandenburg an der Havel wurde der Betrieb aufgenommen. Über die Tochtergesellschaft HD Advanced Technologies wurde mit dem amerikanisch-israelischen Rüstungsunternehmen Ondas Autonomous Systems zu diesem Zweck das Joint Venture ONBERG Autonomous Systems gegründet. Dieses begann mit einer Live-Vorführung unter Beisein des Brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und des israelischen Botschafters Ron Prosor mit dem operativen Geschäft. Mit diesem Schritt unterstreicht der Konzern seine Expansionspläne in den Rüstungsbereich. Heideldruck kooperiert bereits mit dem Rüstungszulieferer Vincorion Advanced Systems.

Von Simon Buck