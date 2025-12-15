Die Lichter schwirren, Glocken klingen,

meine Mitbewohnerin fängt an zu singen.

Frost statt Schnee, kalt ist’s sowieso

ach was ist diese Zeit doch froh!

Im Dunkeln zur Uni, unter Sternen zurück,

man spürt es langsam, das Weihnachtsglück.

Romantisch noch klangen im Sommer die Stunden:

backen, frohlocken, Weihnachtsmarkt-Runden!

Doch vergaß man wie immer den Start ins Semester,

er vergisst uns nicht, Karl Ruprecht, mein Bester!

Abgaben, Klausuren und Präsentationen,

nichts um eines Studis Nerven zu schonen.

Draußen wird der Himmel grimmer und grauer,

am Schreibtisch werden die Studis nicht schlauer.

Doch wenn sie in die Bib dann müssen

lädt die Mistel ein zum Küssen.

Trostloser Regen und ein dreckiger Neckar,

wenigstens der Marstall ist offen und lecker.

Lichterketten-Käufe liefern kurz Dopamin,

und dann gönnt man sich noch ein paar Apfelsin‘.

Vielleicht noch ein Film,

den Plot kann man raten:

Sie zieht zurück in ihr Dorf,

will vielleicht ein Café-chen starten.

Er wartet dort, noch immer verliebt

bis er ihr dann fürs Wegziehen vergibt.

Und zwischen Verzweiflung und schillernden Tränen

kann ein:e jede:r in einer Sicherheit sich wähnen:

Nach leiden und lernen ist es an der Zeit,

steht ein Glühwein trinkfertig bereit!

In himmelblauen Tassen – wenigstens die sind nicht grau –

wirkt ein Montag schon bald nicht mehr mau.

Wenn auch morgens die Finger gefrieren

bloß noch nicht die Fassung verlieren!

Möglicherweise, ganz eventuell

gewinnt doch die Sonne das Himmelsduell.

Dann zeigt sie sich in aller Pracht,

bis nach fünf Minuten eine Wolke den Gar ihr ausmacht.

Torkelt man also lieber gleich im Dunkeln,

kann man zu Micheal Bublé schön schunkeln.

Mariah Carey will man auch nicht missen,

kuschelt sich nachts tüdelig in die Kissen.

24-mal schlafen und Türchen aufreißen,

sich in die besten roten Outfits schmeißen.

Und hadert es auf dem Markt am Budget,

mit voller Thermoskanne ist das gar kein Problem.

Zu guter Letzt beim Silvester-Raclette-Essen

bloß die uneinhaltbaren Vorsätze nicht vergessen!

Von Maja Beckmann