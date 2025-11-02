Diese Veranstaltungen willst Du nicht verpassen: Welche kulturellen Highlights warten dieses Jahr noch auf Dich in Heidelberg?

Do., 2.10.–Sa., 8.11.25: 27. Enjoy Jazz Festival. Jazz und mehr: Das internationale Festival mischt Genres, Köpfe und Klänge – live, vielseitig, jährlich. Tickets & Programm

So., 2.3.–So., 23.11.25: Sonderausstellung im Friedrich-Ebert-Haus (Pfaffengasse 18, 69117 Heidelberg) zum 100. Todesjahr: „Eberts Erbe. Eine Demokratie mit Perspektiven“ beleuchtet, wie sein politisches Wirken die junge Demokratie prägte – damals wie heute (gratis). Mehr Informationen hier.

Fr., 24.10.–So., 30.11.25: Internationale Ausstellung „Play & Pleasure“ von The Gap Project (Langer Anger 34, 69115 Heidelberg). Das GAP-Project gibt übersehenen Stimmen Raum und nutzt den Female Gaze, um männlich dominierte Geschichten neu zu denken. Eine Ausstellung über Identität, Körper und Macht. Mehr dazu hier.

Sa., 20.9.–Fr., 5.12.25: Fotoausstellung „Michael Friedel: Zwischen Moment und Ewigkeit“ bei Leica Store & Galerie Heidelberg (Hauptstr. 157, 69117 Heidelberg). Als Stern-Fotograf prägte Friedel durch Porträts und atmosphärische Reportagen die deutsche Nachkriegsfotografie (gratis). Mehr zur Ausstellung hier.

Do., 9.10.–Di., 9.12.25: 15. International Science Festival im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg (Sofienstr. 12, 69115 Heidelberg). Das DAI holt kluge Köpfe nach Heidelberg – von etablierten Wissenschaftler:innen bis zu frischen Denker:innen – für einen gemeinsamen Dialog über die großen Fragen unserer Zeit. Veranstaltungen & Tickets

Do., 2.10.25–So., 15.2.26: „Heidelberg & Südasien. Pfade durch die Stadt“: Die interaktive Ausstellung im Völkerkundemuseum Heidelberg (Hauptstr. 235, 69117 Heidelberg) erkundet die vielfältigen Verbindungen zwischen Heidelberg und Südasien (bis Ende 2025 mit Probe-Studi-Flatrate gratis). Mehr dazu findest Du hier.

Mi., 15.10.25–So., 15.2.26: Sonderausstellung „Was das Hip Hop Feuer in Heidelberg entfachte“ im Völkerkundemuseum Heidelberg (Hauptstr. 235, 69117 Heidelberg; bis Ende 2025 mit Probe-Studi-Flatrate gratis). Informationen hier.

Seit Sa., 18.10.25: Heinrich Kleists „Der zerbrochne Krug“ im Theater und Orchester Heidelberg (Theaterstr. 10, 69117 Heidelberg). Auf intermediale Weise zeigt das Theater eindrucksvoll, wie zeitlos Kleists Stück im Kontext der #MeToo-Debatte bleibt (ab fünf Tagen vor Vorstellung mit der Theater-Flatrate gratis). Mehr dazu & Tickets hier.

So., 19.10.25–So., 22.3.26: Sonderausstellung „Meisterwerke aus Odesa“ im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg). Gerettete Kunst aus der vom Krieg betroffenen ukrainischen Hafenstadt – ein starkes Zeichen der frischen Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Odesa (bis Ende 2025 mit Probe-Studi-Flatrate gratis). Mehr dazu findest Du hier.

Aktuell laufen im Taeter Theater (Bergheimer Str. 147, 69115 Heidelberg) beispielsweise Kafkas „Das Urteil“ und der „Brief an den Vater“ sowie eine Lesung von Hitlers „Mein Kampf“ (bis Ende 2025 mit Probe-Studi-Flatrate gratis). Tickets & Spielplan

Save the Date(s) – wird gut!

Do., 30.10.25, 19:00 Uhr: „Zwinger x frauenbewegt“ im Zwinger (Zwingerstr. 3–5, 69117 Heidelberg; mit der Studiflat ab fünf Tage vor Vorstellung gratis). Generationenaustausch über feministische Bewegungen in Heidelberg. Hier erfährst Du mehr.

Fr., 31.10.25, 14:30 Uhr: Tour durch das Stadttheater Heidelberg mit dem Kulturreferat des Studierendenrats Heidelberg (gratis; mit Anmeldung). Infos auf dem Instagram-Account kulturreferat.sturahd.

Sa., 1.11.25, 18:00 Uhr: Vernissage der Künstlerin Rachel Khedoori im Heidelberger Kunstverein (Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg; gratis). Die Ausstellung läuft bis zum 11. Januar 2026. Mehr zur Ausstellung gibt es hier.

Sa., 1.11.25, 19:00 Uhr: Bar Blau im Heidelberger Kunstverein (Führung durch die aktuelle Ausstellung, Cocktails, DJ-Set & Tanzfläche. Der frühe Vogel tanzt zuerst – der Einlass ist limitiert! Termine für die Bar Blau im Veranstaltungskalender auf der aktuellen, offiziellen Website.

Ab Do., 6.11.25: „Picture Paradise“; Erweiterung der Ausstellung „Play & Pleasure“ durch lokale Künstler:innen (Langer Anger 34, Heidelberg). Mehr Informationen gibt es hier.

Do., 6.– So., 16.11.25: 74. Internationales Filmfestival Mannheim Heidelberg (IFFMH; in Mannheimer und Heidelberger Kinos). Als zweitältestes Filmfestival Deutschlands nach der Berlinale bietet das IFFMH jungen Autor:innenfilmen aus aller Welt eine bedeutende Bühne. Programm & Tickets

Fr., 7.11.25, 12:00 Uhr: Tour durch das Völkerkundemuseum mit dem Kulturreferat des Studierendenrats Heidelberg (gratis). Infos auf dem Instagram-Account kulturreferat.sturahd

Do., 13.11.25, 20:00 Uhr: „Zwinger x jüdische Gegenwart“ im Zwinger (Zwingerstr. 3–5, 69117 Heidelberg). Gesprächsrunde in Kooperation mit dem Bund jüdischer Studierender Baden e. V. Mehr Informationen & Tickets hier (ab fünf Tage vor Vorstellung mit der Studiflat gratis).

Sa., 15.11.25–So., 3.5.26: Sonderausstellung „United | Disunited – Max Scheler: USA Fotografien“ im Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen (Römerstraße 162, 69126 Heidelberg). Eintritt ist gratis. Mehr dazu auf der Website.

Do., 20.11.25; 19:00 Uhr: Liederslam im Kulturfenster Heidelberg (Kirchstr. 16, 69115 Heidelberg). Innerhalb von sieben Minuten dürfen Musiker:innen das Publikum von ihren Songs überzeugen. Per Applaus wird entschieden, wer weiter kommt und am Ende gewinnt. Tickets und Informationen gibt es hier.

Do., 20.11.25, 20:00 Uhr: Science Slam im Karlstorbahnhof (Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg). In zehn Minuten präsentieren Nachwuchswissenschaftler:innen kreativ und verständlich das Neueste aus ihrer Forschung. Am Ende entscheidet das Publikum per Applaus, wer Sieger:in des Abends wird. Du bist dabei? Sicher Dir Dein Ticket hier.

Do., 20.11.25–So., 19.4.26: Sonderausstellung „Wer bin ich? Bilder der Identitätssuche“ in der Sammlung Prinzhorn (Voßstraße 2, 69115 Heidelberg). Gratis mit Studi-Ausweis. Mehr Infos auf der Website.

So., 23.11.25: 10. European Arthouse Cinema Day im Kulturkino Gloria, Gloriette & Die Kamera (Hauptstr. 146, 69117 / Brückenstr. 26, 69120 Heidelberg). Programm & Informationen

Do., 4.12.25, 19:00 Uhr: Bar Blau im Kunstverein Heidelberg (Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg). Führung durch die aktuelle Ausstellung, Cocktails, DJ-Set & Tanzfläche. Der frühe Vogel tanzt zuerst – der Einlass ist limitiert! Termine für die Bar Blau im Veranstaltungskalender auf der aktuellen, offiziellen Website.

Fr., 5.12.25, 12:00 Uhr: Tour durch das Kurpfälzische Museum mit dem Kulturreferat des Studierendenrats Heidelberg (gratis). Infos auf dem Instagram-Account kulturreferat.sturahd.

Von Daniela Rohleder