Derwish, 19 (Politikwissenschaft und Geschichte)

Hast du dich schon entschieden, wen du wählen wirst?

„Ich habe den Kandidat-O-Mat gemacht. Es sind wilde Pläne dabei. Ich bin zwar politisch gebunden, aber mit dem Kandidaten nicht zufrieden. Ich tendiere eher zu der Kandidatin der Grünen. Es besteht eine wirtschaftspolitische Kontinuität, aber durch die studentische und soziale Sicht bringt sie frischen Wind.“

Pia, 22 (Politikwissenschaft und Philosophie)

Hast du dich schon entschieden, wen du wählen wirst?

„Ja, Sophia Leser vom Paradoxon. Sie setzt sich aktiv für Kulturräume in Heidelberg ein“

Braucht Heidelberg einen Wechsel?

„Auf jeden Fall. Würzners rassistische Äußerungen zeigen das. Auch Theresia Bauer bringt keinen frischen Wind.“

Paul Jakob Jona, 24 (Soziologie und Politikwissenschaft)

Braucht Heidelberg einen Wechsel?

„Von Würzner habe ich ausschließlich Positives gelesen. Ich bin mit ihm auf LinkedIn vernetzt. In letzter Zeit hat er vermehrt gepostet. Er kümmert sich um günstigen Verkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hilft Betrieben, die durch den Krieg in Bedrängnis geraten. Er scheint nah am Menschen zu sein. In Schulnoten würde ich ihm eine 1 geben. Auch Theresia Bauer scheint eine gute Wahl zu sein – Grün ist immer super. Mir fällt da ihr Wahlspruch ein: ‚Grün, grüner, Heidelberg.‘“

Felix, 19 (Jura)

Braucht Heidelberg einen Wechsel?

„Solange man keine negativen Auswirkungen bemerkt, scheint es [die Politik des Amtsinhabers] zu funktionieren.“

Mil, 21 (Geschichte und Politikwissenschaft)

Hast du dich schon entschieden, wen du wählen wirst?

„Den gegenwärtigen Amtsinhaber werde ich wahrscheinlich nicht wählen. Er hat zwar viel Gutes gemacht, aber ich war mit einigen Entscheidungen während Corona nicht zufrieden.“

Alex, 21 (Politikwissenschaft)

Hast du dich schon entschieden, wen du wählen wirst?

„Ich tendiere zu Sören Michelsburg aber bin mir noch unsicher. Den Spaßvogel von der Partei DIE PARTEI würde ich eher nicht wählen.“