… und das noch würdeloser als zuvor. Heidelbergs absurdeste Sanitärwerbung ist zurück, samt Slip und Stereotyp. Stumm schreit sie: Kauf mich! Oder zumindest das Klo hinter mir

Kommentar

Ältere Semester werden sie noch kennen – die Dame aus der Unteren: die stark geschminkte Brünette mit dem unterwürfig gen Boden gerichteten, lasziven Blick, der suggestiven Pose und den hohen Riemchenpumps, in denen ihre langen, dünnen Beine steckten. Dazu ein Minikleid, das sowohl die nackten Beine als auch das Dekolleté der Dame exponierte. Ihre zarten Hände so künstlich verrenkt, als würde sie einen scheinbar zu sich bitten. Sie war eine Schaufensterpuppe.

Genauer gesagt: Die Schaufensterpuppe im Schaufenster der Unteren Straße 31. Bis Februar 2021 saß sie dort jahrelang und war auf Heidelbergs Partymeile gern gesehene Attraktion für Erstis auf Kneipentour, Sauftouristen und Besoffene aller Art. Was wie die Einladung eines billigen Bordells aussah, entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als Werbung für Fliesen und Klos.

Im Schaufenster werden bis heute die Dienstleistungen und Produkte des Rohrbacher Fliesenlegers M. Ramadani und des belgischen Sanitärtechnikers Idealstandard beworben. Beide Unternehmen gaben 2021 auf Nachfrage an, nicht für das Schaufenster verantwortlich zu sein. Ein Verantwortlicher wurde auf Anfrage nicht genannt, dafür aber der Hinweis, „Anregungen“ im Briefkasten zu hinterlassen. Idealstandard distanzierte sich zusätzlich von der Darstellung.

Anfang 2021 führten zahlreiche Beschwerdemails, gerichtet an die Firmen, die in diesem Schaufenster ihre Dienste und Produkte bewarben, dazu, dass die weibliche Schaufensterpuppe verschwand und durch eine männliche ersetzt wurde. Der Aufdruck im Pfälzer Dialekt auf dem Oberteil der männlichen Puppe, „Wea iwwerahl soin semf dezuugibbd is sellwa e wärschdl!“, sollte die Kritik ins Lächerliche ziehen. Vielmehr bot der trotzige Spruch einen aufschlussreichen Einblick in die Haltung des Betreibers.

Und nun? Nach über vier Jahren ist die weibliche Schaufensterpuppe wieder zurückgekehrt. Die Darstellung ist noch provokanter als zuvor: Die langhaarige, blonde Perücke ist leicht zerzaust, ein billiger Reizwäscheslip hängt ihr zwischen den Beinen und noch nicht einmal vollständig bekleidet ist sie heute.

Vergessen ist der Fachkräftemangel im Handwerk – Heidelberg hat wieder, was es wirklich braucht: Eine Schaufensterpuppe mit Reizwäsche, die Toiletten verkauft. Und was für eine! Ein Bein lässig vorgestreckt, der Blick eine Mischung aus „Hilf mir“ und „Kauf mich“. Die Message ist klar. Diese Werbung ist nicht nur frauenfeindlich und herabwürdigend – sie ist gefährlich. Denn sexistische Werbung hat einen erheblichen Einfluss auf die Gleichstellung der Geschlechter und häusliche Gewalt.

Werbung, die stereotype Vorstellungen von Sexualität reproduziert, trägt maßgeblich dazu bei, überholte Rollenbilder zu festigen und tief im kollektiven Bewusstsein zu verankern. So argumentiert etwa die Rechtswissenschaftlerin Sofia Balzaretti, dass sexistische Werbung als strukturelle Grundlage geschlechtsspezifischer Gewalt verstanden werden müsse: In Folge kann körperliche Gewalt als scheinbar legitime Reaktion auf das Verhalten einer Frau erscheinen – insbesondere dann, wenn sie nicht dem erwarteten Rollenbild entspricht, das sie als gefügig und still vorgibt.

2015 hat die Stadt Heidelberg ein Online-Meldeformular für diskriminierende Werbung eingeführt – als Zeichen gegen Sexismus im Stadtbild. Im Laufe des letzten Jahres ist es kommentarlos aus dem Netz verschwunden. Vielleicht hat die männliche Puppe es mitgenommen. Vielleicht hat es sich aus Scham auch einfach selbst gelöscht.

Von Daniela Rohleder

Meine Tipps, was Du bei diskriminierender Werbung tun kannst:

→ Reiche Beschwerde beim Deutschen Werberat ein. Der Zentralverband prüft Beschwerden und kann auf eine Einstellung der Werbung hinwirken.

→ Kontaktiere die Stadt Heidelberg und fordere eine Rückkehr des Meldeformulars und klare Positionierung. Die E-Mail-Adresse findest Du auf der Website der Stadt.

→ Boykottiere die beteiligten Unternehmen und beschwere Dich bei ihnen: Fliesen Ramadani: Die Mail-Adresse auf der Website des Fliesenlegers ist nicht mehr aktiv. Im Schaufenster ist eine aktuelle E-Mail Adresse zu finden; Hier kommst du zur Website von Idealstandard

→ Werde laut! Auf Social Media. Mit Freund:innen. Mit einem Shitstorm, wenn’s sein muss. Laut sein wirkt.