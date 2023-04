Schon die Römer wussten: Vetus amor non sentit rubiginem, alte Liebe kennt keinen Rost.

Die Realität sieht heute allerdings anders aus – denn was wussten die alten Römer schon von Millennials und Generation Z? Beide Generationen machen sich die Liebeswelt, wie sie ihnen gefällt – und prägen nebenbei nonchalant die nötigen Neologismen für diese schöne neue Welt.

Früher hat Liebe blind gemacht. Heute weicht die rosarote Brille den sogenannten Pink Flags: Wurden unangenehme Charakterzüge gar nicht erst wahrgenommen, denken wir heute ans Ghosten, sobald uns der Chatstil der Flamme nicht passt. Denn statt sich festzulegen, sind sogenannte Situationships unser New Normal. Die emotionale Grauzone tarnt sich hübsch verpackt als Portmanteauwort: Vom Urban Dictionary wird sie definiert als die Situation, in der man alles tut, was man in einer Beziehung tut. Außer sie mit dem offiziellen Label zu einer offiziellen Beziehung zu machen. Wer braucht schon eine Beziehung, wenn man die Beziehungsprobleme einfach so haben kann!

Wir wissen es genau: Nichts ist mehr für die Ewigkeit. Die romantische Zukunftsplanung unserer Eltern – Heirat, Haus und Kinder – hat sich vor Covid, Krieg und Klimakrise gebeugt. Unser Motto der Stunde ist „No strings attached“. Bloß nicht festlegen, denn wir sind chronisch unentschlossen. Die Optionenvielfalt genauestens evaluieren, denn Mr. oder Ms. Right-Now will schließlich sorgfältig gewählt werden. Früher wollte man jemandes Ein und Alles sein. Heute sind wir jemandes eine:r von vielen. Das ewige Datingkarussell dreht sich immer weiter und Gefühle prallen an uns ab wie an Teflon – scheinbar. Denn statt auf Wolke sieben zu schweben, halten wir uns lieber an Wolke vier fest. Armer Amor, sind deine Pfeile heute etwa alle stumpf?

Haben wir vertraute Lebenspartner:innen gegen pragmatische Kurzzeitlebensabschnittsbegleiter:innen eingelöst? Gibt es sie noch unter uns, die wahren Romantiker:innen, bei denen das Gras auf der eigenen Seite viel grüner ist? Ich will mal ganz altmodisch sein und wage eine letzte Frage: Willst du mit mir gehen?

O Ja O Nein O Vielleicht

von Daniela Rohleder