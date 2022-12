Bibliotheken im Vergleich: Sorgt euch um eure Klausuren, nicht um eure Sitzplätze!

Bergheim-Bib

Lautstärke: 4

Sitzplatz: 4

Tischgröße: 3

Internet: 3 (ohne Eduroam geht gar nichts!)

Helligkeit: 5

Schließfächer: Ja, mit Münze!!!

Gruppenarbeitsplätze: verhältnismäßig viele.

Hier findet ihr eigentlich immer einen Sitzplatz, auch in den Klausurenphasen, man muss dann ein wenig suchen, aber spätestens im Keller wird man fündig. Dieser ist wirklich riesig und endet gefühlt nie. Es wird empfohlen, eine Karte und/oder einen Kompass bei sich zu tragen, um wieder herauszufinden. In der Bergheim-Bib erwartet euch eine exzellente Lernatmosphäre in einem ruhigen Ambiente. Hier gibt es garantiert keinen Baustellen-Lärm, und zu ausgewählten Uhrzeiten gibt es sogar Speisen und Getränke im herrlichen Café Pur.

von Josefine Nord

Zweigstelle Neuenheimer Feld

Lautstärke: 3

Sitzplatz: 2

Tischgröße: 3

Internet:

Helligkeit: 3

Schließfächer: Ja, (2 Euro Münzen)

Gruppenarbeitsplätze: Wenige

Die Bib im Neuenheimer Feld ist weder von innen noch von außen als Schönheit zu bezeichnen, doch dafür ist hier eigentlich immer noch ein Plätzchen frei. Hier finden sich Grundlagenwerke aller Natur- wissenschaften zum schnellen Nachschlagen.

von Lena Hilf

Institutsbibliothek Mathe/Informatik

Lautstärke: 4 (wenn die Mitarbeiter:innen nicht so laut quatschen und kein Stau am Kopierer ist)

Sitzplatz: 3 (im Keller 2, weil keine Aussicht, viele weiße Wände)

Tischgröße: 4

Internet: 3

Helligkeit: 4

Schließfächer: Ja (aber wehe dir, du vergisst deinen Zahlencode)

Gruppenarbeitsplätze: Ein Raum (theoretisch reservierbar), und ein weiterer Raum, in dem man reden darf.

Im Erdgeschoss des Mathematikon findet sich eine kleine, modern wirkende Bibliothek. Sie zeichnet sich durch ihre gelben Couches im Eingangsbereich aus – der perfekte Ort für kurze Nickerchen an langen Tagen. Die wenigen Sitzplätze sind besonders während der Klausurenphase herum hart umkämpft, in dieser Zeit wird „Fachfremden“ oft der Eintritt verwehrt.

von Louise Kluge

CATS Bibliothek (Centrum für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien)

Lautstärke: 4 (abhängig davon, wo man sich hinsetzt)

Sitzplatz: 3 (kalt)

Internet: 4 (nicht sicher)

Helligkeit: 3

Schließfächer: Ja, (2 Euro Münzen)

Gruppenarbeitsplätze: Ja, einige

Es könnte auch das unterirdisch gelegene Hauptquartier eines Superschurken sein – mehrere Kellergeschosse und Regale, die man auseinanderkurbeln muss. Das Ambiente animiert zu Produktivität, die Mitarbeiter:innen sind sehr freundlich und zuvorkommend und es gibt ein Gerät, mit dem man sehr schnell Bücher scannen kann.

von Louise Kluge

Institutsbibliothek Slawistik

Lautstärke: 5

Sitzplatz: 3

Internet: 5

Helligkeit: 3

Schließfächer: Ja

Gruppenarbeitsplätze: Nein

Hier muss man nie die Plätze mit Handtüchern besetzen, weil diese Bib fast immer leer ist und somit als ein großer Gruppenraum genutzt werden kann. Modern ausgestattet ist die Bib nicht, dafür sind die wenigen Stühle gepolstert. Fast immer (Mo-Do von 9 bis 16 Uhr) ein guter Plan B, wenn die UB schon voll ist.

von Alina Zarubina

Institutsbibliothek im Anglistischen Seminar

Lautstärke: 4

Sitzplatz: 1

Tischgröße: 4

Internet: 3

Helligkeit: 3

Schließfächer: Ja (mit 2 Euro Münze)

Gruppenarbeitsplätze: Ja, im Gewölbekeller

Im Sommer ist der Gewölbekeller der Bibliothek ein wahrer Segen; im Winter braucht man einen dicken Pulli. Falls man zur Sorte Mensch „Schnell-Abgelenkt“ gehört, gibt es hier einen der wenigen Orte mit null Empfang oder Tageslicht. Highlight: Die Anglist:innen besitzen eine DVD-Sammlung, die selbst Netflix neidisch macht.

von Daniela Rohleder

Universitätsbibliothek Altstadt

Lautstärke: 3

Sitzplatz: 4 (kommt darauf an, ob man einen gepolsterten Stuhl erwischt)

Tischgröße: 5

Internet: 4

Helligkeit: 4

Schließfächer: Ja

Gruppenarbeitsplätze: Viele, aber früh reservieren

Die UB ist immer sehr voll, und durch das Tippen der vielen Tastaturen entsteht eine gewisse Geräuschkulisse. Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr muss man Glück haben, um einen guten Platz zu finden. Ein Gemeinsames: „Komm, wir lernen in der Bib“ endet meist darin, dass man zehn Minuten nach einem Doppelplatz sucht und letztendlich doch in unterschiedlichen Lesesälen sitzt. Die Platzsuche wäre kein so großes Problem, wenn die Tische nicht stundenlang reserviert wären. Generell aber eine angenehme Atmosphäre zum Lernen.

von Myriam Faulstich

Institutsbibliothek im Germanistischen Seminar

Lautstärke: 5

Sitzplatz: 2 (es ist ein Stuhl, +1 Bonus für traumhafte Aussicht)

Tischgröße: 5

Internet: 4

Helligkeit: 4

Schließfächer: Ja (den Messingchip bekommt man für ein Pfand von 2 Euro bei der sympathischen Aufsicht)

Gruppenarbeitsplätze: Keine

Von Hartmann von Aue bis Carl Zuckmayer gibt es hier alles, was das Literat:innenherz begehrt – dazu eine große Auswahl an wichtigen Werken anderer Disziplinen. Auf drei Etagen findet sich zudem immer ein freier Platz. Romantisches Highlight: Ruhige Sitzplätze unterm Dach mit direktem Schlossblick!

von Daniela Rohleder

Institutsbibliothek des Seminars für Alte Geschichte und Epigraphik

Lautstärke: 2

Sitzplatz: 3

Tischgröße: 4

Internet: 4

Helligkeit: 4

Schließfächer: Ja

Gruppenarbeitsplätze: Keine (bzw. nicht, dass ich wüsste)

Inmitten der Baustelle gegenüber des Marstalls befindet sich die Bibliothek der Alten Geschichte. Wenn die Bib-Besuchenden dort ein Werk nicht finden sollten, könnten sie die Bibliotheken der anderen Altertums-wissenschaftlichen Bibliotheken aufsuchen, die ebenfalls im selben Gebäude sind: Entweder überwindet man die dazwischenliegenden Stockwerke mittels Aufzug oder begibt sich waghalsig auf die Baustellen-Treppen außerhalb des Gebäudes. Plätze gibt es eigentlich immer in der Bib, aber die Öffnungszeiten sind knapp bemessen.

von Mai Saito

Institutsbibliothek des Historischen Seminars

Lautstärke: 3

Sitzplatz: 2

Tischgröße: 5

Internet: 4

Helligkeit: 4

Schließfächer: Ja, (1 /2 Euro- Münzen)

Gruppenarbeitsplätze: Keine

Die Bib wirkt durch Holzregale, Wendeltreppe, Hexenturm und Bücher, die noch Stempel aus dem dritten Reich enthalten, wie aus einer anderen Zeit. Der knarrende Boden, der sich bei jedem Schritt lautstark beschwert, lässt beim Gehen jede Sekunde länger wirken als die nächste. Ob das ganze stört oder zum Dark Academia Vibe beiträgt, liegt im Auge des Betrachters – aber Ruhe und einen Sitzplatz bekommt man hier eigentlich immer.

von Kaisa Eilenberger

Lena Hilf Lena Hilf studiert Physik und schreibt seit Oktober 2019 für den ruprecht. Besonders gerne widmet sie sich Glossen, die oft das alltägliche Leben unter die satirische Lupe nehmen, sowie wissenschaftlichen oder politischen Themen.

Josefine Nord Josefine Nord studiert Politikwissenschaften und Germanistik im Kulturvergleich und schreibt seit dem Wintersemester 2021/22 für den ruprecht. Sie beschäftigt sich vorallem mit feministischen und gesellschaftskritischen Themen, sorgt aber auch gerne für den nötigen Spaß mit Glossen und kreativen Ideen. Außerdem leitet sie das PR-Ressort und den Instagram-Account des ruprecht.